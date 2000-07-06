Раздел: Происшествия
Названо имя застреленного в Киеве полицейского
Убийц было двое.
Застреленный в машине в Шевченковском районе Киева оказался сотрудником Национальной полиции Украины. Его имя – Дмитрий Глушак.
Об этом Украинской правде сообщили источники в правоохранительных органах, пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsone.ua.
"Убитый в Киеве работник аппарата Нацполиции Дмитрий Глушак 1977 года рождения. Основная версия – убийство в корыстных целях", - рассказал источник.
Согласно информации на сайте НАПК, он работал на должности заместителя управления Нацполиции Украины.
Читайте также: В США сфотографировали призрак застреленного полицейского
Со слов собеседника, стреляли, скорее всего, из пистолета, убийц было двое.
Застреленный в машине в Шевченковском районе Киева оказался сотрудником Национальной полиции Украины. Его имя – Дмитрий Глушак.
Об этом Украинской правде сообщили источники в правоохранительных органах, пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsone.ua.
"Убитый в Киеве работник аппарата Нацполиции Дмитрий Глушак 1977 года рождения. Основная версия – убийство в корыстных целях", - рассказал источник.
Согласно информации на сайте НАПК, он работал на должности заместителя управления Нацполиции Украины.
Читайте также: В США сфотографировали призрак застреленного полицейского
Со слов собеседника, стреляли, скорее всего, из пистолета, убийц было двое.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
69
0
Также советуем посмотреть
- Дарим улыбку: подборка лучших анекдотов
- Собаки, принимающие «грязевые ванны», насмешили YouTube
- Удачливый американец умудрился купить сразу два выигрышных билета
- В Украине приняли новый порядок введения законов
- Сколько метров в рулоне туалетной бумаги: результат насмешил всех
- Порошенко поблагодарил ЕС за продление санкций против России
- Влюбленные пингвины покорили Сеть
- Прикольные записки, на которые способны только дети
- Симулянта-Неймара высмеяли в ироничном клипе
- В США белка стала художницей и начала зарабатывать на Ebay
- В Сети показали забавный способ моментально успокоить ребенка
- Масштаби АТО виявилися надзвичайними
- Зорян и Шкиряк отдыхают: нардеп оконфузился с именем чиновницы
- Корупція військових контрактів відбувається на очах у Порошенка
- Кот-гимнаст стал героем прикольных мемов
- В ОБСЕ озвучили потери среди мирного населения на Донбассе
- «Засудження» Яроша – це нагорода
- «Величайшей писатель»: Роулинг высмеяла очередную опечатку Трампа
- Сенцов впервые с 2014 года увидел родственника
- Возобновление кредитования: что изменится
- Контрабанда: будут сидеть
- Умора: россиян просят принимать душ вдвоем, чтобы оставить воду иностранцам
- В районі ООС – ескалація снайперської війни
- Крыса прославилась на весь мир, расправившись со змеей
- Диктатора достаточно избрать один раз
- «Исчезновение» Путина высмеяли меткой карикатурой
- Что за «зверь» этот НОД
- В Горловке люди травятся метаном
- Сеть насмешил российский чиновник, взявший отпуск для молитвы за футболистов
- В полиции работают разные люди
Оставьте свой комментарий