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Раздел: Происшествия  
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Названо имя застреленного в Киеве полицейского

Названо имя застреленного в Киеве полицейскогоУбийц было двое.

Застреленный в машине в Шевченковском районе Киева оказался сотрудником Национальной полиции Украины. Его имя – Дмитрий Глушак.

Об этом Украинской правде сообщили источники в правоохранительных органах, пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsone.ua.

"Убитый в Киеве работник аппарата Нацполиции Дмитрий Глушак 1977 года рождения. Основная версия – убийство в корыстных целях", - рассказал источник.

Согласно информации на сайте НАПК, он работал на должности заместителя управления Нацполиции Украины.

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Со слов собеседника, стреляли, скорее всего, из пистолета, убийц было двое.
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 Теги: Киев, полиция

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Вчера, 23:54 » Автор: Едгар Букмирза
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