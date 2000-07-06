» » В Киеве патрульный полицейский "погорел" на крупной взятке
Раздел: Происшествия  
0

В Киеве патрульный полицейский "погорел" на крупной взятке

В Киеве патрульный полицейский "погорел" на крупной взяткеПатрульного полицейского задержали на получении взятки в 30 000 гривен

В Киеве задержали патрульного полицейского на получении крупной взятки. Коп хотел обогатиться на 30 000 гривен, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

В четверг, 5 июля, сотрудники Службы безопасности Украины, совместно с работниками Департамента внутренней безопасности Национальной полиции, задержали патрульного полицейского за получение взятки.

Как сообщается, коп попался на взятке в 30 000 гривен. За такую сумму он должен был помочь человеку избежать наказания в суде за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения по статье 130 Кодекса Украины об административных нарушениях.

Читайте также: В Киеве полицейский «погорел» на взятке

Данная статья предполагает наказание в виде штрафа до 40 800 гривен и конфискации автомобиля.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, полицейский

Загрузка...
загрузка...
‡агрузка...
Сегодня, 01:27 » Автор: Татьяна Ларина
     480
     0

Похожие новости по теме

На Львовщине патрульный погорел на взятке На Львовщине патрульный погорел на взятке

Офицер полиции требовал 7,8 тыс. гривен.

В Киеве полицейский «погорел» на взятке В Киеве полицейский «погорел» на взятке

Киевского патрульного задержали на взятке.

Чиновник миграционной службы погорел на взятке в 100 тысяч гривен Чиновник миграционной службы погорел на взятке в 100 тысяч гривен

Главного специалиста киевского управления миграционной службы задержали при получении взятки.

В Киеве на крупной взятке В Киеве на крупной взятке "погорел" майор полиции

Майора полиции задержали при получении части взятки .

На Одесчине полицейского задержали на взятке На Одесчине полицейского задержали на взятке

Мужчина требовал 900 долларов от местного жителя за закрытие уголовного производства по факту ДТП.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх