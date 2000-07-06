Раздел: Происшествия
В Киеве патрульный полицейский "погорел" на крупной взятке
Патрульного полицейского задержали на получении взятки в 30 000 гривен
В Киеве задержали патрульного полицейского на получении крупной взятки. Коп хотел обогатиться на 30 000 гривен, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
В четверг, 5 июля, сотрудники Службы безопасности Украины, совместно с работниками Департамента внутренней безопасности Национальной полиции, задержали патрульного полицейского за получение взятки.
Как сообщается, коп попался на взятке в 30 000 гривен. За такую сумму он должен был помочь человеку избежать наказания в суде за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения по статье 130 Кодекса Украины об административных нарушениях.
Читайте также: В Киеве полицейский «погорел» на взятке
Данная статья предполагает наказание в виде штрафа до 40 800 гривен и конфискации автомобиля.
В Киеве задержали патрульного полицейского на получении крупной взятки. Коп хотел обогатиться на 30 000 гривен, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
В четверг, 5 июля, сотрудники Службы безопасности Украины, совместно с работниками Департамента внутренней безопасности Национальной полиции, задержали патрульного полицейского за получение взятки.
Как сообщается, коп попался на взятке в 30 000 гривен. За такую сумму он должен был помочь человеку избежать наказания в суде за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения по статье 130 Кодекса Украины об административных нарушениях.
Читайте также: В Киеве полицейский «погорел» на взятке
Данная статья предполагает наказание в виде штрафа до 40 800 гривен и конфискации автомобиля.
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