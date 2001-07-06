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Раздел: Происшествия  
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В Киеве на территории известного музея произошел пожар

В Киеве на территории известного музея произошел пожарНа территории музея горела соломенная кровля недействующей одноэтажного деревянного здания

В четверг, 5 июля, в Киеве произошел пожар на территории Национального музея народной архитектуры и быта Украины (Пирогово). Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

На территории музея, который находится в Голосеевском районе столицы, горела соломенная кровля недействующей одноэтажного деревянного здания.

"Уже в 16:13 пожар удалось локализовать, а в 16:22 – ликвидировать. В результате пожара сгорела кровля на площади 50 м кв", – сказано в сообщении.

Для тушения пожара было задействовано 20 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники.

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Причина пожара устанавливается.
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 Теги: Киев, пожар

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Сегодня, 04:22 » Автор: Татьяна Ларина
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