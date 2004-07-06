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В Днепре неизвестные на Mitsubishi протаранили забор

В Днепре неизвестные на Mitsubishi протаранили заборАвтомобиль снес несколько метров деревянного ограждения

5 июля, около 22:30, на территории Воронцовского пляжа произошло ДТП. Неизвестные на Mitsubishi Pajero снесли забор, сняли номера и оставили открытую машину на месте аварии, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Разбираться в ситуации прибыла патрульная полиция. Об этом сообщает Информатор с места события.

Когда патрульные приехали на место ДТП, то увидели следующую картину: поврежденный автомобиль без номеров и разбросанные вокруг остатки забора. Предварительно, в машине находилось трое неизвестных, которые оставили место аварии.

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Также рядом с автомобилем находились мужчины, которые заявляли, что Mitsubishi здесь просто «припаркован» и ничего необычного в данной ситуации они не видят. Патрульные опросили свидетелей и вызвали эвакуатор, чтобы отвезти брошенный автомобиль на штрафстоянку. Полиции предстоит установить обстоятельства ДТП и найти хозяина автомобиля.
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 Теги: Mitsubishi, Днепр

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Сегодня, 07:20 » Автор: Татьяна Ларина
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