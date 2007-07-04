Раздел: Происшествия
В Киеве произошла масштабная авария с участием четырех автомобилей
На месте работала патрульная полиция
В четверг, 5 июля, в Киеве на проспекте Победы произошла авария с участием четырех автомобилей: Mercedes Vito, Skoda Felicia, Honda Civic и Samand. Обошлось без пострадавших. ДТП случилось около 23:45, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
По словам водителя Skoda, он двигался по проспекту Победы в крайней левой полосе от станции метро «Шулявская» в сторону метро «Берестейская». Подъезжая к мосту, он заметил, что у него на пути стоит Mercedes Vito. Водитель Skoda начал резко тормозить, чтобы избежать столкновения, но все же заехал бампером в фаркоп «немца». Пока оба водителя стояли разбирались на дороге, в них влетел невнимательный водитель на Honda Civic, который не заметил ДТП, а следом его догнал автомобиль Samand.
Читайте также: В Киеве произошла масштабная авария
В общем, все 4 автомобиля заняли «паровозиком» третью полосу. Больше всех в ДТП пострадали Honda и Samand. На месте работала патрульная полиция. Движение по проспекту не было осложнено. От помощи медиков все участники аварии отказались. Виновных в происшествии определит следствие.
В четверг, 5 июля, в Киеве на проспекте Победы произошла авария с участием четырех автомобилей: Mercedes Vito, Skoda Felicia, Honda Civic и Samand. Обошлось без пострадавших. ДТП случилось около 23:45, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
По словам водителя Skoda, он двигался по проспекту Победы в крайней левой полосе от станции метро «Шулявская» в сторону метро «Берестейская». Подъезжая к мосту, он заметил, что у него на пути стоит Mercedes Vito. Водитель Skoda начал резко тормозить, чтобы избежать столкновения, но все же заехал бампером в фаркоп «немца». Пока оба водителя стояли разбирались на дороге, в них влетел невнимательный водитель на Honda Civic, который не заметил ДТП, а следом его догнал автомобиль Samand.
Читайте также: В Киеве произошла масштабная авария
В общем, все 4 автомобиля заняли «паровозиком» третью полосу. Больше всех в ДТП пострадали Honda и Samand. На месте работала патрульная полиция. Движение по проспекту не было осложнено. От помощи медиков все участники аварии отказались. Виновных в происшествии определит следствие.
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