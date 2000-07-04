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Раздел: Происшествия  
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В Киеве на ж/д станции погиб 19-летний парень

В Киеве на ж/д станции погиб 19-летний пареньОчередная смерть на железной дороге.

Железнодорожники обеспокоены травмированием молодежи, в частности из-за попытки сделать селфи на вагонах или посягательства на имущество железной дороги. Так, сегодня, 6 июля, в 01:30 на станции Дарница в Киеве при попытке залезть на цистерну погиб мальчик 1999 года рождения, передает Хроника.инфо со ссылкой на kv.oblast.online.

Это далеко не первый случай в столице – за год на ж/д станциях, согласно сообщению «Укрзализныци», около трехсот человек получили травмы, а больше половины из них – погибли.

Самое печальное, что среди тех, кто получает травмы, много детей, пять детей погибли только за прошедший год.

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19 человек пострадали в результате удара током, 6 из них – с летальным исходом.
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 Теги: Киев, смерть

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Сегодня, 12:07 » Автор: Анна Мартынова
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