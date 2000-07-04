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Раздел: Происшествия  
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В Киеве наглые воры попали на камеру

В Киеве наглые воры попали на камеруВоры снимают с машин фары.

В Киеве камеры наблюдения зафиксировали воров, который грабят припаркованные машини, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

На фото видно, как двое мужчин подходят к автомобилю, снимают с него фары и уходят. Как отмечается, инцидент произошел на улице Демеевская, 14. Кроме того, ранее по тому же адресу неизвестные сливали из машин бензин.

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"Ночью "скрутили" фары у авто. Нужно опознать этих "красавцев", может кто и узнал на фото? Работали без перчаток, но очень аккуратно, машины не касались. Сработано за 19 секунд. Вчера кто то сливал топливо для своей машины, сегодня воруют фары", – пишут в посте.

В Киеве наглые воры попали на камеру
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 Теги: Киев, воры

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Сегодня, 15:34 » Автор: Анна Мартынова
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