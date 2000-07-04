» » Трагедия на Черниговщине: бетонная плита раздавила троих детей
Раздел: Происшествия  
0

Трагедия на Черниговщине: бетонная плита раздавила троих детей

Трагедия на Черниговщине: бетонная плита раздавила троих детейТрагедия произошла в недостроенном здании

В Нежине Черниговской области трое детей погибли в результате обрушения бетонной плиты. Об этом сообщили в пресс-службе местного ГСЧС, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

"6 июля в 16:20 в ГСЧС поступила информация о том, что в пгт. Нежин Черниговской области, по ул. Борзнянский путь, при неустановленных обстоятельствах в двухэтажном недостроенном здании произошло обрушение плиты перекрытия, в результате чего погибли 3 ребенка 2004 и 2006 годов рождения", – говорится в сообщении.

Читайте также: В Кривом Роге несовершеннолетнего убила бетонная плита

На месте инцидента работают 7 человек, 2 единицы техники ГСЧС и автокран. Все обстоятельства инцидента выясняются.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: плита, Черниговская область

Загрузка...
загрузка...
‡агрузка...
Сегодня, 18:35 » Автор: Татьяна Ларина
     90
     0

Похожие новости по теме

Пожар в доме многодетной семьи - двое детей погибли Пожар в доме многодетной семьи - двое детей погибли

Трагедия произошла в Черниговской области. Двух детей спасти не удалось.

В Кривом Роге несовершеннолетнего убила бетонная плита В Кривом Роге несовершеннолетнего убила бетонная плита

Подросток собирал металлолом вместе с друзьями.

В Полтаве на 10-летнего мальчика упала бетонная плита В Полтаве на 10-летнего мальчика упала бетонная плита

Ребенок находится в тяжелом состоянии.

ЧП в Хмельницком: на 8-летнего ребенка рухнула бетонная плита ЧП в Хмельницком: на 8-летнего ребенка рухнула бетонная плита

Мальчик находится в реанимации.

На Черниговщине в пожаре погибли два человека На Черниговщине в пожаре погибли два человека

При пожаре в Черниговской области погибли два человека.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх