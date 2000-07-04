Раздел: Происшествия
Трагедия на Черниговщине: бетонная плита раздавила троих детей
Трагедия произошла в недостроенном здании
В Нежине Черниговской области трое детей погибли в результате обрушения бетонной плиты. Об этом сообщили в пресс-службе местного ГСЧС, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"6 июля в 16:20 в ГСЧС поступила информация о том, что в пгт. Нежин Черниговской области, по ул. Борзнянский путь, при неустановленных обстоятельствах в двухэтажном недостроенном здании произошло обрушение плиты перекрытия, в результате чего погибли 3 ребенка 2004 и 2006 годов рождения", – говорится в сообщении.
Читайте также: В Кривом Роге несовершеннолетнего убила бетонная плита
На месте инцидента работают 7 человек, 2 единицы техники ГСЧС и автокран. Все обстоятельства инцидента выясняются.
В Нежине Черниговской области трое детей погибли в результате обрушения бетонной плиты. Об этом сообщили в пресс-службе местного ГСЧС, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"6 июля в 16:20 в ГСЧС поступила информация о том, что в пгт. Нежин Черниговской области, по ул. Борзнянский путь, при неустановленных обстоятельствах в двухэтажном недостроенном здании произошло обрушение плиты перекрытия, в результате чего погибли 3 ребенка 2004 и 2006 годов рождения", – говорится в сообщении.
Читайте также: В Кривом Роге несовершеннолетнего убила бетонная плита
На месте инцидента работают 7 человек, 2 единицы техники ГСЧС и автокран. Все обстоятельства инцидента выясняются.
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