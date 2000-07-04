Раздел: Происшествия
На запорожском курорте погибла женщина
Женщина приехала с внучкой из Киева на отдых
На запорожском курорте очередная трагедия. Так, в Бердянске погибла 80-летняя женщина. Пенсионерка приехала с внучкой из Киева на отдых, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
В воде женщина почувствовала себя плохо и стала тонуть. Когда пенсионерку вытащили на берег, ей стали проводить реанимационные мероприятия. Однако, они не дали результатов и женщина погибла. Вероятная причина смерти – сердечный приступ.
Читайте также: В Запорожье автомобиль упал в озеро : погибла женщина
Как сообщалось, в Запорожской области на базе отдыха в Приморске, расположенной на берегу Азовского моря, в открытое море унесло троих отдыхающих, которые решили поплавать на надувном матрасе. Как стало известно, 41-летнего мужчину, 40-летнюю женщину и их 16-летнюю дочь отнесло на 1300 метров от берега в районе базы отдыха "Солнечная". Все они были благополучно доставлены на берег, медицинская помощь им не понадобилась.
На запорожском курорте очередная трагедия. Так, в Бердянске погибла 80-летняя женщина. Пенсионерка приехала с внучкой из Киева на отдых, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
В воде женщина почувствовала себя плохо и стала тонуть. Когда пенсионерку вытащили на берег, ей стали проводить реанимационные мероприятия. Однако, они не дали результатов и женщина погибла. Вероятная причина смерти – сердечный приступ.
Читайте также: В Запорожье автомобиль упал в озеро : погибла женщина
Как сообщалось, в Запорожской области на базе отдыха в Приморске, расположенной на берегу Азовского моря, в открытое море унесло троих отдыхающих, которые решили поплавать на надувном матрасе. Как стало известно, 41-летнего мужчину, 40-летнюю женщину и их 16-летнюю дочь отнесло на 1300 метров от берега в районе базы отдыха "Солнечная". Все они были благополучно доставлены на берег, медицинская помощь им не понадобилась.
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