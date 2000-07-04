Раздел: Происшествия
Убийство 13-летней девочки в Никополе: новые подробности
Девочка возвращалась пешком из детского лагеря за городом
В сети рассказали о 13-летней Лизе Корешниковой, тело которой нашли в водоеме возле Никополя. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
В издании отметили, что пять лет назад в городе произошло похожее преступление - убийство 15-летней школьницы Ирины Миценко. Обе девочки – из совершенно благополучных семей, вели себе хорошо и всегда предупреждавшие родителей о том, что где-то могут задержаться. 13-летняя Лиза Корешникова отправилась проведать свою подругу, которая отдыхала в лагере "Великий Луг" за городом, на берегу Каховского водохранилища.
Известно, что девочка вышла из лагеря обратно домой. До остановки ей нужно было пройти несколько километров по лесопосадке, но туда школьница так и не дошла. Как сообщали в полиции, на поиски девочки были задействованы сотрудники всех подразделений полиции, кинологи, курсанты, а также волонтеры и местные жители. Вскоре в водоеме неподалеку обнаружили тело Лизы с шестью ножевыми ранениями.
"По пути из лагеря домой Лиза позвонила маме, сказала, что скоро будет дома. После этого телефон девочки перестал отвечать. Школьницу нашли в воде, ей было нанесено шесть ножевых ранений. Рассматривается две версии: убийство из корыстных мотивов, поскольку телефон так и не найден, и попытка изнасилования. Открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство", проводятся необходимые экспертизы", - рассказали в пресс-службе ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.
"Лиза по жизни была очень позитивным человеком, всегда поможет и поддержит, никогда за спиной сплетни не распускала. Училась хорошо, занималась легкой атлетикой. Если ставила цель – всегда добивалась ее. Не могу поверить, что с ней такое случилось. Очень будет скучать по ней", - отметила подруга девочки.
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Правоохранители просят всех, кто находился на территории вблизи лагеря, особенно владельцев авто с видеорегистраторами, обратиться в полицию и предоставить записи. "Это так называемая зона отдыха, там постоянно какие-то компании отмороженных малолеток и наркоманов тусуются. Там взрослому днем страшно ходить, не то, что девочке-подростку. Может, увидел кто-то, что она с телефоном дорогим. Только зачем убивать? Ужасно это все", - говорят местные жители.
В сети рассказали о 13-летней Лизе Корешниковой, тело которой нашли в водоеме возле Никополя. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
В издании отметили, что пять лет назад в городе произошло похожее преступление - убийство 15-летней школьницы Ирины Миценко. Обе девочки – из совершенно благополучных семей, вели себе хорошо и всегда предупреждавшие родителей о том, что где-то могут задержаться. 13-летняя Лиза Корешникова отправилась проведать свою подругу, которая отдыхала в лагере "Великий Луг" за городом, на берегу Каховского водохранилища.
Известно, что девочка вышла из лагеря обратно домой. До остановки ей нужно было пройти несколько километров по лесопосадке, но туда школьница так и не дошла. Как сообщали в полиции, на поиски девочки были задействованы сотрудники всех подразделений полиции, кинологи, курсанты, а также волонтеры и местные жители. Вскоре в водоеме неподалеку обнаружили тело Лизы с шестью ножевыми ранениями.
"По пути из лагеря домой Лиза позвонила маме, сказала, что скоро будет дома. После этого телефон девочки перестал отвечать. Школьницу нашли в воде, ей было нанесено шесть ножевых ранений. Рассматривается две версии: убийство из корыстных мотивов, поскольку телефон так и не найден, и попытка изнасилования. Открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство", проводятся необходимые экспертизы", - рассказали в пресс-службе ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.
"Лиза по жизни была очень позитивным человеком, всегда поможет и поддержит, никогда за спиной сплетни не распускала. Училась хорошо, занималась легкой атлетикой. Если ставила цель – всегда добивалась ее. Не могу поверить, что с ней такое случилось. Очень будет скучать по ней", - отметила подруга девочки.
Читайте также: Жестокое убийство 6-летней девочки в Харькове: новые подробности
Правоохранители просят всех, кто находился на территории вблизи лагеря, особенно владельцев авто с видеорегистраторами, обратиться в полицию и предоставить записи. "Это так называемая зона отдыха, там постоянно какие-то компании отмороженных малолеток и наркоманов тусуются. Там взрослому днем страшно ходить, не то, что девочке-подростку. Может, увидел кто-то, что она с телефоном дорогим. Только зачем убивать? Ужасно это все", - говорят местные жители.
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