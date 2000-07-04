Раздел: Происшествия
В Одессе задержали автомобиль, набитый доверху оружием
Изъятые предметы направили на экспертизу.
Вчера, 6 июля, неравнодушные граждане сообщили сотрудникам полиции о том, что на одной из улиц был замечен автомобиль «Toyota», в котором находится оружие, пишет Хроника.инфо со ссылкой на odpublic.net
Правоохранители остановили указанную машину. Во время осмотра в салоне легковушки было обнаружено холодное и несколько единиц автоматического оружия. Изъятые предметы направили на экспертизу.
Читайте также: В Харькове задержан автомобиль набитый оружием. Видео
По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.263 УК Украины.
Вчера, 6 июля, неравнодушные граждане сообщили сотрудникам полиции о том, что на одной из улиц был замечен автомобиль «Toyota», в котором находится оружие, пишет Хроника.инфо со ссылкой на odpublic.net
Правоохранители остановили указанную машину. Во время осмотра в салоне легковушки было обнаружено холодное и несколько единиц автоматического оружия. Изъятые предметы направили на экспертизу.
Читайте также: В Харькове задержан автомобиль набитый оружием. Видео
По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.263 УК Украины.
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