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Раздел: Происшествия  
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Смертельное ДТП на Днепропетровщине: Мercedes на скорости влетел в грузовик

Смертельное ДТП на Днепропетровщине: Мercedes на скорости влетел в грузовикПроизошло лобовое столкновение автомобиля „Mercedes-Benz“ с грузовым автомобилем

В Днепропетровской области произошло лобовое столкновение автомобиля "Mercedes-Benz" с грузовым автомобилем "Man", в результате чего погибла женщина 1968 года рождения и пострадали 4 человека, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

“7 июля в 06:00 ... поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на трассе Знаменка-Луганск-Изварино возле поселка городского типа Петропавловка.

По прибытию к месту вызова было установлено, что произошло лобовое столкновение автомобиля „Mercedes-Benz“ с грузовым автомобилем „Man“, в результате чего погибла женщина 1968 года рождения и пострадали 4 человека”, — говорится в сообщении.

По информации спасателей, пострадавших было изъято из конструкций искореженного автомобиля “Мercedes-Benz”.

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Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.

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 Теги: Днепропетровск, ДТП

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Сегодня, 12:16 » Автор: Татьяна Ларина
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