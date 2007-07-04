Раздел: Происшествия
Смертельное ДТП на Днепропетровщине: Мercedes на скорости влетел в грузовик
Произошло лобовое столкновение автомобиля „Mercedes-Benz“ с грузовым автомобилем
В Днепропетровской области произошло лобовое столкновение автомобиля "Mercedes-Benz" с грузовым автомобилем "Man", в результате чего погибла женщина 1968 года рождения и пострадали 4 человека, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
“7 июля в 06:00 ... поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на трассе Знаменка-Луганск-Изварино возле поселка городского типа Петропавловка.
По прибытию к месту вызова было установлено, что произошло лобовое столкновение автомобиля „Mercedes-Benz“ с грузовым автомобилем „Man“, в результате чего погибла женщина 1968 года рождения и пострадали 4 человека”, — говорится в сообщении.
По информации спасателей, пострадавших было изъято из конструкций искореженного автомобиля “Мercedes-Benz”.
Читайте также: ДТП в Киеве: грузовик на огромной скорости «влетел» в забор
Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.
В Днепропетровской области произошло лобовое столкновение автомобиля "Mercedes-Benz" с грузовым автомобилем "Man", в результате чего погибла женщина 1968 года рождения и пострадали 4 человека, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
“7 июля в 06:00 ... поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на трассе Знаменка-Луганск-Изварино возле поселка городского типа Петропавловка.
По прибытию к месту вызова было установлено, что произошло лобовое столкновение автомобиля „Mercedes-Benz“ с грузовым автомобилем „Man“, в результате чего погибла женщина 1968 года рождения и пострадали 4 человека”, — говорится в сообщении.
По информации спасателей, пострадавших было изъято из конструкций искореженного автомобиля “Мercedes-Benz”.
Читайте также: ДТП в Киеве: грузовик на огромной скорости «влетел» в забор
Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.
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