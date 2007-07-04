Смертельное ДТП на Днепропетровщине: Мercedes на скорости влетел в грузовик

Произошло лобовое столкновение автомобиля „Mercedes-Benz“ с грузовым автомобилем



В Днепропетровской области произошло лобовое столкновение автомобиля "Mercedes-Benz" с грузовым автомобилем "Man", в результате чего погибла женщина 1968 года рождения и пострадали 4 человека, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, передает



“7 июля в 06:00 ... поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на трассе Знаменка-Луганск-Изварино возле поселка городского типа Петропавловка.



По прибытию к месту вызова было установлено, что произошло лобовое столкновение автомобиля „Mercedes-Benz“ с грузовым автомобилем „Man“, в результате чего погибла женщина 1968 года рождения и пострадали 4 человека”, — говорится в сообщении.



По информации спасателей, пострадавших было изъято из конструкций искореженного автомобиля “Мercedes-Benz”.



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Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Днепропетровской области произошло лобовое столкновение автомобиля "Mercedes-Benz" с грузовым автомобилем "Man", в результате чего погибла женщина 1968 года рождения и пострадали 4 человека, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН “7 июля в 06:00 ... поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на трассе Знаменка-Луганск-Изварино возле поселка городского типа Петропавловка.По прибытию к месту вызова было установлено, что произошло лобовое столкновение автомобиля „Mercedes-Benz“ с грузовым автомобилем „Man“, в результате чего погибла женщина 1968 года рождения и пострадали 4 человека”, — говорится в сообщении.По информации спасателей, пострадавших было изъято из конструкций искореженного автомобиля “Мercedes-Benz”.Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.



