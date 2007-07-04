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Раздел: Происшествия  
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Под Киевом произошло ДТП с переворотом: погиб человек

Под Киевом произошло ДТП с переворотом: погиб человекВ настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.

В субботу, 7 июля, в Конча-Заспе под Киевом произошло жуткое ДТП с переворотом, в результате которого погиб человек, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

"Утренняя жесть под Киевом. Смертельное ДТП с опрокидыванием в Конча-Заспе. Возле поворота на Жовтень (дамба) столкнулось два автомобиля. От сильного удара одна из машин перевернулась. Находившийся в ней человек погиб", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов, скорые. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Под Киевом произошло ДТП с переворотом: погиб человек
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 Теги: ДТП, Киев

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Сегодня, 14:00 » Автор: Татьяна Ларина
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