В Одессе задержаны иностранцы, укравшие из машины более 300 тысяч

Мужчинам, которые совершили кражу по предварительно оговоренному плану, грозит до 12 лет лишения свободы



В Одессе правоохранители задрожали двух иностранцев, которые похитили из автомобиля 63-летнего мужчины барсетку с документами и денежными средствами в сумме 311 тысяч гривен. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции области, пишет



"Действовали злоумышленники по предварительно оговоренному плану. Один из них у автомобиля отвлек потерпевшего, а второй через открытую заднюю дверь незаметно схватил сумку с деньгами и скрылся с места происшествия", – отмечено в сообщении.



Через двое суток личности злоумышленников были установлены. Ими оказались двое граждан одной из восточных стран в возрасте 26-ти и 42 лет.



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За кражу им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Одессе правоохранители задрожали двух иностранцев, которые похитили из автомобиля 63-летнего мужчины барсетку с документами и денежными средствами в сумме 311 тысяч гривен. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции области, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня "Действовали злоумышленники по предварительно оговоренному плану. Один из них у автомобиля отвлек потерпевшего, а второй через открытую заднюю дверь незаметно схватил сумку с деньгами и скрылся с места происшествия", – отмечено в сообщении.Через двое суток личности злоумышленников были установлены. Ими оказались двое граждан одной из восточных стран в возрасте 26-ти и 42 лет.За кражу им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.



