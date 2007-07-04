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Раздел: Происшествия  
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В Одессе задержаны иностранцы, укравшие из машины более 300 тысяч

В Одессе задержаны иностранцы, укравшие из машины более 300 тысячМужчинам, которые совершили кражу по предварительно оговоренному плану, грозит до 12 лет лишения свободы

В Одессе правоохранители задрожали двух иностранцев, которые похитили из автомобиля 63-летнего мужчины барсетку с документами и денежными средствами в сумме 311 тысяч гривен. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции области, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

"Действовали злоумышленники по предварительно оговоренному плану. Один из них у автомобиля отвлек потерпевшего, а второй через открытую заднюю дверь незаметно схватил сумку с деньгами и скрылся с места происшествия", – отмечено в сообщении.

Через двое суток личности злоумышленников были установлены. Ими оказались двое граждан одной из восточных стран в возрасте 26-ти и 42 лет.

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За кражу им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.
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 Теги: Одесса, иностранцы

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Сегодня, 15:20 » Автор: Татьяна Ларина
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