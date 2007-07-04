Раздел: Происшествия
В Киеве насмерть сбили пешехода
В Киеве возле станции метро Днепр насмерть сбит пешеход
В Киеве возле станции метро «Днепр» жертвой свадебного кортежа стал пешеход, пишет Хроника.инфо со ссылкой на «Криминал»
Как сообщает источник, под мостом возле станции метро «Днепр» произошло ДТП в результате которого погиб пешеход.
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Свидетели описывают происходящее: «Сбили человека. Лежит на асфальте лицом вниз и не шевелится. Рядом на аварийках стоит свадебный кортеж».
В Киеве возле станции метро «Днепр» жертвой свадебного кортежа стал пешеход, пишет Хроника.инфо со ссылкой на «Криминал»
Как сообщает источник, под мостом возле станции метро «Днепр» произошло ДТП в результате которого погиб пешеход.
Читайте также: В Киеве сбили женщину-пешехода
Свидетели описывают происходящее: «Сбили человека. Лежит на асфальте лицом вниз и не шевелится. Рядом на аварийках стоит свадебный кортеж».
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