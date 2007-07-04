» » В Киеве насмерть сбили пешехода
Раздел: Происшествия  
0

В Киеве насмерть сбили пешехода

В Киеве насмерть сбили пешеходаВ Киеве возле станции метро Днепр насмерть сбит пешеход

В Киеве возле станции метро «Днепр» жертвой свадебного кортежа стал пешеход, пишет Хроника.инфо со ссылкой на «Криминал»

Как сообщает источник, под мостом возле станции метро «Днепр» произошло ДТП в результате которого погиб пешеход.

Читайте также: В Киеве сбили женщину-пешехода

Свидетели описывают происходящее: «Сбили человека. Лежит на асфальте лицом вниз и не шевелится. Рядом на аварийках стоит свадебный кортеж».
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, ДТП

Загрузка...
загрузка...
‡агрузка...
Сегодня, 17:24 » Автор: Татьяна Ларина
     642
     0

Похожие новости по теме

В Киеве у станции метро начался пожар В Киеве у станции метро начался пожар

На место уже прибыли спасатели.

В Киеве на станции метро умер человек В Киеве на станции метро умер человек

Обстоятельства инцидента пока выясняются.

В Киеве разгорелся пожар возле станции метро В Киеве разгорелся пожар возле станции метро

Информации о пострадавших пока не поступало.

В Киеве мужчину сбили насмерть два автомобиля В Киеве мужчину сбили насмерть два автомобиля

Одна машина протянула тело на 40 метров.

Трагическое ДТП в Киеве: погиб пешеход Трагическое ДТП в Киеве: погиб пешеход

В Дарницком районе Киева насмерть сбили пешехода.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх