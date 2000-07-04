Раздел: Происшествия
В Киеве огонь уничтожил три квартиры
В Киеве на Туполева дед, любящий выпить и покурить на балконе, едва не сжег себя и соседей
7 июля в Киеве по адресу Туполева, 20а горел пятиэтажный дом. Пожар охватил целых четыре квартиры, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Вызов на линию 101 поступил около 13:00.
По предварительным данным, возгорание произошло на балконе третьего этажа. Из-за ветра огонь распространился на два этажа выше и задел еще один балкон на 5 этаже.
Спасатели прибыли на место в составе трех машин около 13:40. Тушить пришлось четыре балкона. На третьем этаже на момент происшествия находился пожилой мужчина в возрасте около 80 лет. Его госпитализировали работники скорой в тяжелом состоянии: обгорело 50 процентов тела, руки и голова.
По словам соседей, виновником пожара является именно он – это уже третий подобный случай. Однако такого масштаба пожар впервые. Жильцы этого дома также рассказали, что мужчина часто выпивал и курил на балконе. Это и могло послужить причиной случившегося.
В 14:20 полностью потушили огонь. Истинную причину возгорания установит следствие.
Читайте также: В Киеве произошел масштабный пожар в многоэтажке
Напомним, что в Киеве объявлен высокий (четвертого класса) уровень пожарной опасности. Он продержится с субботы, 7 июля, по воскресенье, 9 июля. Специалисты призывают максимально осторожно обращаться с огнем, особенно в лесопарковых зонах.
7 июля в Киеве по адресу Туполева, 20а горел пятиэтажный дом. Пожар охватил целых четыре квартиры, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Вызов на линию 101 поступил около 13:00.
По предварительным данным, возгорание произошло на балконе третьего этажа. Из-за ветра огонь распространился на два этажа выше и задел еще один балкон на 5 этаже.
Спасатели прибыли на место в составе трех машин около 13:40. Тушить пришлось четыре балкона. На третьем этаже на момент происшествия находился пожилой мужчина в возрасте около 80 лет. Его госпитализировали работники скорой в тяжелом состоянии: обгорело 50 процентов тела, руки и голова.
По словам соседей, виновником пожара является именно он – это уже третий подобный случай. Однако такого масштаба пожар впервые. Жильцы этого дома также рассказали, что мужчина часто выпивал и курил на балконе. Это и могло послужить причиной случившегося.
В 14:20 полностью потушили огонь. Истинную причину возгорания установит следствие.
Читайте также: В Киеве произошел масштабный пожар в многоэтажке
Напомним, что в Киеве объявлен высокий (четвертого класса) уровень пожарной опасности. Он продержится с субботы, 7 июля, по воскресенье, 9 июля. Специалисты призывают максимально осторожно обращаться с огнем, особенно в лесопарковых зонах.
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