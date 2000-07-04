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Раздел: Происшествия  
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В Одессе на пляже выловили утопленника с сумкой, набитой камнями

В Одессе на пляже выловили утопленника с сумкой, набитой камнямиСамоубийство является основной версией следствия, признаков насильственной смерти не обнаружено

Тело 40-летнего мужчины нашли под водой на пляже вблизи скалодрома возле "Трасс здоровья". На мужчине была сумка с камнями, сообщил отдел коммуникации полиции Одесской области, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

"При проверке на теле утопленника признаков насильственной смерти не обнаружили. Одна из основных версий следственно-оперативной группы по гибели мужчины по всем признакам является самоубийство", – сообщили в полиции.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и водолазы из тактической группы батальона полиции особого назначения, проводят работу на воде и под ней.

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Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. После получения заключения экспертизы будет принято окончательное процессуальное решение.

В Одессе на пляже выловили утопленника с сумкой, набитой камнями
В Одессе на пляже выловили утопленника с сумкой, набитой камнями
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 Теги: Одесса, утопленник

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Сегодня, 20:29 » Автор: Татьяна Ларина
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