Раздел: Происшествия
В Одессе на пляже выловили утопленника с сумкой, набитой камнями
Самоубийство является основной версией следствия, признаков насильственной смерти не обнаружено
Тело 40-летнего мужчины нашли под водой на пляже вблизи скалодрома возле "Трасс здоровья". На мужчине была сумка с камнями, сообщил отдел коммуникации полиции Одесской области, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"При проверке на теле утопленника признаков насильственной смерти не обнаружили. Одна из основных версий следственно-оперативной группы по гибели мужчины по всем признакам является самоубийство", – сообщили в полиции.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и водолазы из тактической группы батальона полиции особого назначения, проводят работу на воде и под ней.
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Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. После получения заключения экспертизы будет принято окончательное процессуальное решение.
Тело 40-летнего мужчины нашли под водой на пляже вблизи скалодрома возле "Трасс здоровья". На мужчине была сумка с камнями, сообщил отдел коммуникации полиции Одесской области, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"При проверке на теле утопленника признаков насильственной смерти не обнаружили. Одна из основных версий следственно-оперативной группы по гибели мужчины по всем признакам является самоубийство", – сообщили в полиции.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и водолазы из тактической группы батальона полиции особого назначения, проводят работу на воде и под ней.
Читайте также: ЧП в Киеве: из Днепра выловили труп человека
Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. После получения заключения экспертизы будет принято окончательное процессуальное решение.
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