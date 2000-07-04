Раздел: Происшествия
На Ровенщине мужчина избил полуторамесячного младенца
В Ровенской области пьяный иностранец избил полуторамесячную девочку
Полиция Ровенской области задержала иностранца, который в состоянии алкогольного опьянения избил женщину и ее полуторамесячную дочь, пишет Хроника.инфо со ссылкой на NEWSONE
В пятницу, 6 июля, в полицию поступило сообщение, что в травматологическое отделение была госпитализирована полуторамесячная девочка с тяжелыми травмами головы. У младенца диагностировали перелом свода черепа и теменной кости.
Как рассказала 38-летняя мать девочки, между ней и нетрезвым 35-летним мужчиной произошла ссора, в ходе которой он начал ее бить. Маленький ребенок в это время был на руках у женщины, в результате чего также получил телесные повреждения.
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По факту инцидента следователи начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 121 УК Украины (Умышленное тяжкое телесное повреждение). Иностранца задержали, сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.
Полиция Ровенской области задержала иностранца, который в состоянии алкогольного опьянения избил женщину и ее полуторамесячную дочь, пишет Хроника.инфо со ссылкой на NEWSONE
В пятницу, 6 июля, в полицию поступило сообщение, что в травматологическое отделение была госпитализирована полуторамесячная девочка с тяжелыми травмами головы. У младенца диагностировали перелом свода черепа и теменной кости.
Как рассказала 38-летняя мать девочки, между ней и нетрезвым 35-летним мужчиной произошла ссора, в ходе которой он начал ее бить. Маленький ребенок в это время был на руках у женщины, в результате чего также получил телесные повреждения.
Читайте также: В Киеве пьяный мужчина избил младенца
По факту инцидента следователи начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 121 УК Украины (Умышленное тяжкое телесное повреждение). Иностранца задержали, сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.
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