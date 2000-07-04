Раздел: Происшествия
В Киеве за сутки утонули три человека
Спасатели вытащили их тела из Днепра.
В минувшие сутки столичные спасатели трижды получали вызовы о том, что в реке Днепр находятся тела утопленников, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigkiev.com.ua.
Как сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Киеве, первое сообщение в оперативно-координационный центр поступило 7 июля в 17:38 о том, что в реке Днепр возле ул. Набережно-Корчеватской в Голосеевском районе столицы находится тело человека.
Водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения, прибывшие на место, с помощью водолазно-спасательного снаряжения на расстоянии 10 м от берега на глубине 3 м обнаружили и достали тело мужчины 1986 года рождения, который был передан сотрудникам правоохранительных органов.
Следующий вызов поступил в 20:59 о том, что в Днепре возле ул. Верхний Вал в Подольском районе столицы находится тело человека.
Прибыв к месту происшествия, водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения обнаружили на расстоянии 40 м от берега на глубине 5 м тело утопленника. Получив тело из воды, водолазы передали его правоохранительным органам. Как оказалось позже, это мужчина 1985 года рождения.
Последний тревожный вызов спасателям поступил уже 8 июля в 05:50 о том, что у острова Гидропарк, неподалеку от Венецианского моста в Днепровском районе столицы, в воде находится тело человека.
Проводя поисковые работы, водолазы-спасатели на расстоянии 15 м от берега на глубине 7 м нашли тело мужчины 1989 года рождения, который был передан правоохранительным органам.
Причины и обстоятельства трагических случаев устанавливают правоохранительные органы.
Всего с начала 2018 на водных объектах города Киева погиб 31 человек, спасены семь человек.
Читайте также: Семь правил, благодаря которым можно быстро вылечить простуду
Спасатели напоминают о необходимости соблюдения правил безопасного отдыха на природе и у водоемов, призывают быть бдительными и не пренебрегать собственной безопасностью, ведь последствия могут быть трагическими.
В минувшие сутки столичные спасатели трижды получали вызовы о том, что в реке Днепр находятся тела утопленников, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigkiev.com.ua.
Как сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Киеве, первое сообщение в оперативно-координационный центр поступило 7 июля в 17:38 о том, что в реке Днепр возле ул. Набережно-Корчеватской в Голосеевском районе столицы находится тело человека.
Водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения, прибывшие на место, с помощью водолазно-спасательного снаряжения на расстоянии 10 м от берега на глубине 3 м обнаружили и достали тело мужчины 1986 года рождения, который был передан сотрудникам правоохранительных органов.
Следующий вызов поступил в 20:59 о том, что в Днепре возле ул. Верхний Вал в Подольском районе столицы находится тело человека.
Прибыв к месту происшествия, водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения обнаружили на расстоянии 40 м от берега на глубине 5 м тело утопленника. Получив тело из воды, водолазы передали его правоохранительным органам. Как оказалось позже, это мужчина 1985 года рождения.
Последний тревожный вызов спасателям поступил уже 8 июля в 05:50 о том, что у острова Гидропарк, неподалеку от Венецианского моста в Днепровском районе столицы, в воде находится тело человека.
Проводя поисковые работы, водолазы-спасатели на расстоянии 15 м от берега на глубине 7 м нашли тело мужчины 1989 года рождения, который был передан правоохранительным органам.
Причины и обстоятельства трагических случаев устанавливают правоохранительные органы.
Всего с начала 2018 на водных объектах города Киева погиб 31 человек, спасены семь человек.
Читайте также: Семь правил, благодаря которым можно быстро вылечить простуду
Спасатели напоминают о необходимости соблюдения правил безопасного отдыха на природе и у водоемов, призывают быть бдительными и не пренебрегать собственной безопасностью, ведь последствия могут быть трагическими.
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