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В Киеве за сутки утонули три человека

В Киеве за сутки утонули три человекаСпасатели вытащили их тела из Днепра.

В минувшие сутки столичные спасатели трижды получали вызовы о том, что в реке Днепр находятся тела утопленников, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigkiev.com.ua.

Как сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Киеве, первое сообщение в оперативно-координационный центр поступило 7 июля в 17:38 о том, что в реке Днепр возле ул. Набережно-Корчеватской в Голосеевском районе столицы находится тело человека.

Водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения, прибывшие на место, с помощью водолазно-спасательного снаряжения на расстоянии 10 м от берега на глубине 3 м обнаружили и достали тело мужчины 1986 года рождения, который был передан сотрудникам правоохранительных органов.

Следующий вызов поступил в 20:59 о том, что в Днепре возле ул. Верхний Вал в Подольском районе столицы находится тело человека.

Прибыв к месту происшествия, водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения обнаружили на расстоянии 40 м от берега на глубине 5 м тело утопленника. Получив тело из воды, водолазы передали его правоохранительным органам. Как оказалось позже, это мужчина 1985 года рождения.

Последний тревожный вызов спасателям поступил уже 8 июля в 05:50 о том, что у острова Гидропарк, неподалеку от Венецианского моста в Днепровском районе столицы, в воде находится тело человека.

Проводя поисковые работы, водолазы-спасатели на расстоянии 15 м от берега на глубине 7 м нашли тело мужчины 1989 года рождения, который был передан правоохранительным органам.

Причины и обстоятельства трагических случаев устанавливают правоохранительные органы.

Всего с начала 2018 на водных объектах города Киева погиб 31 человек, спасены семь человек.

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Спасатели напоминают о необходимости соблюдения правил безопасного отдыха на природе и у водоемов, призывают быть бдительными и не пренебрегать собственной безопасностью, ведь последствия могут быть трагическими.
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 Теги: Киев, утонул

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Сегодня, 12:13 » Автор: Анна Мартынова
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