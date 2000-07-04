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На Закарпатье мужчина взорвал гранату из-за скандала с сожительницей

На Закарпатье мужчина взорвал гранату из-за скандала с сожительницейЖенщина сбежала от мужчины.

В Закарпатской области мужчина поссорился с женщиной, угрожая ей гранатой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Закарпатской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua/.

Сообщается, что 23-летняя женщина сбежала от 36-летнего сожителя к знакомым, но тот нашел девушку и продолжил ссору, угрожая гранатой. В конце концов мужчина бросил гранату во двор дома, которая там взорвалась.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК, то есть хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений. Такое правонарушение карается лишением свободы на срок от трех до семи лет. Мужчине уже сообщили о подозрении в совершении этого тяжкого преступления," - сказано в сообщении.

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Сейчас в отношении мужчины решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Задержанный мужчина уже ранее был судим за нанесение тяжких телесных повреждений и нарушений правил административного надзора, а также за имущественные преступления.
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 Теги: Закарпатье, граната

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Сегодня, 13:47 » Автор: Анна Мартынова
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