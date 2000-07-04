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Раздел: Происшествия  
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В Киеве шестилетний ребенок попал под колеса авто

В Киеве шестилетний ребенок попал под колеса автоРебенка доставили в больницу.

В Киеве 6-летний ребенок попал под колеса автомобиля, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com

Дорожно-транспортное происшествие случилось на Трухановом острове, за Парковым мостом.

В результате происшествия мальчик получил ушиб головы и множественные ссадины и был доставлен в детскую клиническую больницу.

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Обстоятельства происшествия на данный момент не известны.
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 Теги: Киев, ребенок

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Сегодня, 17:05 » Автор: Анна Мартынова
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