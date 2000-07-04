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Раздел: Происшествия  
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В Киеве произошло ДТП с опрокидыванием

В Киеве произошло ДТП с опрокидываниемАвто опрокинулось на бок.

Сегодня в Киеве на улице Елены Телиги произошло серьезное ДТП в результате которого опрокинулся автомобиль Audi, передает Хроника.инфо с ссылкой на kriminal.net.ua.

Как сообщает источник, девушка находившаяся за рулем автомобиля Audi не справилась с управлением. Так как на этом участке улицы отсутствовал отбойник, машина опрокинулась на бок. Со слов очевидцев девушка-водитель из автомобиля вылезла самостоятельно.

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Из-за этого ДТП на дороге образовалась значительная пробка в направлении Петровки. В настоящее время на месте происшествия работает полиция.

В Киеве произошло ДТП с опрокидыванием
В Киеве произошло ДТП с опрокидыванием
В Киеве произошло ДТП с опрокидыванием
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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 18:01 » Автор: Анна Мартынова
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