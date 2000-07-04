Раздел: Происшествия
В Киеве мужчина напал на патрульных с ножом
Мужчина пытался схватить женщину.
Пеший патруль заметил подозрительного мужчину в Киеве на проспекте Героев Сталинграда. Он вел себя нервозно, а когда увидел правоохранителей, резко изменил направление. Об инциденте сообщает Патрульная полиция Украины в соцсети.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsone.ua.
Стражи порядка неизвестного остановили и при проверке выяснили, что он находится в розыске. В какой-то момент гражданин резко тронулся с места и начал изо всех сил бежать.
"Инспекторы оперативно догнали, однако тот вел себя агрессивно, достал из кармана нож, приставил себе к горлу и угрожал порезать себя. Затем гражданин вновь бросился бежать. По дороге мужчина пытался схватить женщину, однако ему это не удалось - она закрылась в магазине рядом", - говорится в сообщении.
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В конце концов, патрульные загнали мужчину в тупик. Когда он понял, что бежать некуда - начал бросаться на них с ножом. Сотрудник полиции совершил предупредительный выстрел в воздух, а затем в ногу правонарушителю.
Пеший патруль заметил подозрительного мужчину в Киеве на проспекте Героев Сталинграда. Он вел себя нервозно, а когда увидел правоохранителей, резко изменил направление. Об инциденте сообщает Патрульная полиция Украины в соцсети.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsone.ua.
Стражи порядка неизвестного остановили и при проверке выяснили, что он находится в розыске. В какой-то момент гражданин резко тронулся с места и начал изо всех сил бежать.
"Инспекторы оперативно догнали, однако тот вел себя агрессивно, достал из кармана нож, приставил себе к горлу и угрожал порезать себя. Затем гражданин вновь бросился бежать. По дороге мужчина пытался схватить женщину, однако ему это не удалось - она закрылась в магазине рядом", - говорится в сообщении.
Читайте также: В Киеве нетрезвый мужчина напал на ребенка
В конце концов, патрульные загнали мужчину в тупик. Когда он понял, что бежать некуда - начал бросаться на них с ножом. Сотрудник полиции совершил предупредительный выстрел в воздух, а затем в ногу правонарушителю.
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