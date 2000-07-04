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Раздел: Происшествия  
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В Киеве мужчина напал на патрульных с ножом

В Киеве мужчина напал на патрульных с ножомМужчина пытался схватить женщину.

Пеший патруль заметил подозрительного мужчину в Киеве на проспекте Героев Сталинграда. Он вел себя нервозно, а когда увидел правоохранителей, резко изменил направление. Об инциденте сообщает Патрульная полиция Украины в соцсети.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsone.ua.

Стражи порядка неизвестного остановили и при проверке выяснили, что он находится в розыске. В какой-то момент гражданин резко тронулся с места и начал изо всех сил бежать.

"Инспекторы оперативно догнали, однако тот вел себя агрессивно, достал из кармана нож, приставил себе к горлу и угрожал порезать себя. Затем гражданин вновь бросился бежать. По дороге мужчина пытался схватить женщину, однако ему это не удалось - она закрылась в магазине рядом", - говорится в сообщении.

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В конце концов, патрульные загнали мужчину в тупик. Когда он понял, что бежать некуда - начал бросаться на них с ножом. Сотрудник полиции совершил предупредительный выстрел в воздух, а затем в ногу правонарушителю.
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 Теги: Киев, нож

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Сегодня, 18:40 » Автор: Едгар Букмирза
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