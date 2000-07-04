В Киеве мужчина напал на патрульных с ножом

Мужчина пытался схватить женщину.



Пеший патруль заметил подозрительного мужчину в Киеве на проспекте Героев Сталинграда. Он вел себя нервозно, а когда увидел правоохранителей, резко изменил направление. Об инциденте сообщает Патрульная полиция Украины в соцсети.



Об этом пишет



Стражи порядка неизвестного остановили и при проверке выяснили, что он находится в розыске. В какой-то момент гражданин резко тронулся с места и начал изо всех сил бежать.



"Инспекторы оперативно догнали, однако тот вел себя агрессивно, достал из кармана нож, приставил себе к горлу и угрожал порезать себя. Затем гражданин вновь бросился бежать. По дороге мужчина пытался схватить женщину, однако ему это не удалось - она закрылась в магазине рядом", - говорится в сообщении.



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В конце концов, патрульные загнали мужчину в тупик. Когда он понял, что бежать некуда - начал бросаться на них с ножом. Сотрудник полиции совершил предупредительный выстрел в воздух, а затем в ногу правонарушителю. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Пеший патруль заметил подозрительного мужчину в Киеве на проспекте Героев Сталинграда. Он вел себя нервозно, а когда увидел правоохранителей, резко изменил направление. Об инциденте сообщает Патрульная полиция Украины в соцсети.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsone.ua Стражи порядка неизвестного остановили и при проверке выяснили, что он находится в розыске. В какой-то момент гражданин резко тронулся с места и начал изо всех сил бежать."Инспекторы оперативно догнали, однако тот вел себя агрессивно, достал из кармана нож, приставил себе к горлу и угрожал порезать себя. Затем гражданин вновь бросился бежать. По дороге мужчина пытался схватить женщину, однако ему это не удалось - она закрылась в магазине рядом", - говорится в сообщении.В конце концов, патрульные загнали мужчину в тупик. Когда он понял, что бежать некуда - начал бросаться на них с ножом. Сотрудник полиции совершил предупредительный выстрел в воздух, а затем в ногу правонарушителю.



