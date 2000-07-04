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Раздел: Происшествия  
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Во Львове взорвалась граната: есть пострадавшие

Во Львове взорвалась граната: есть пострадавшиеОбстоятельства происшествия устанавливаются.

Инцидент произошел 8 июля около 16 часов дня во Львове.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на aspi.com.ua.

В отделение полиции поступило сообщение. Что в одном из жилых домов города взорвался неизвестный предмет. На место происшествия сразу выехали представители правоохранительных органов и взрывотехники.

По приезду на место инцидента, было предварительно установлено, что в квартире взорвалась граната. На месте погиб человек, кроме того пострадала женщина, которая в момент взрыва находилась в помещении.

Пострадавшая сразу была госпитализирована в больницу. Ей оказана необходимая медицинская помощь.

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Ранее сообщалось, что в месте для курения возле одного из супермаркетов города Чернигова была обнаружена ручная граната, которые идентифицировали как РГД-5 в собранном состоянии.
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 Теги: Львов, граната

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Сегодня, 20:22 » Автор: Едгар Букмирза
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