Раздел: Происшествия
Во Львове взорвалась граната: есть пострадавшие
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Инцидент произошел 8 июля около 16 часов дня во Львове.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на aspi.com.ua.
В отделение полиции поступило сообщение. Что в одном из жилых домов города взорвался неизвестный предмет. На место происшествия сразу выехали представители правоохранительных органов и взрывотехники.
По приезду на место инцидента, было предварительно установлено, что в квартире взорвалась граната. На месте погиб человек, кроме того пострадала женщина, которая в момент взрыва находилась в помещении.
Пострадавшая сразу была госпитализирована в больницу. Ей оказана необходимая медицинская помощь.
Читайте также: В России на автобусной остановке взорвалась граната
Ранее сообщалось, что в месте для курения возле одного из супермаркетов города Чернигова была обнаружена ручная граната, которые идентифицировали как РГД-5 в собранном состоянии.
Инцидент произошел 8 июля около 16 часов дня во Львове.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на aspi.com.ua.
В отделение полиции поступило сообщение. Что в одном из жилых домов города взорвался неизвестный предмет. На место происшествия сразу выехали представители правоохранительных органов и взрывотехники.
По приезду на место инцидента, было предварительно установлено, что в квартире взорвалась граната. На месте погиб человек, кроме того пострадала женщина, которая в момент взрыва находилась в помещении.
Пострадавшая сразу была госпитализирована в больницу. Ей оказана необходимая медицинская помощь.
Читайте также: В России на автобусной остановке взорвалась граната
Ранее сообщалось, что в месте для курения возле одного из супермаркетов города Чернигова была обнаружена ручная граната, которые идентифицировали как РГД-5 в собранном состоянии.
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