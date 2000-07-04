» » В Киеве автомобиль сбил мотоциклиста
Раздел: Происшествия  
0

В Киеве автомобиль сбил мотоциклиста

В Киеве автомобиль сбил мотоциклистаНа месте работают патрульная полиция и скорая помощь.

Авария произошла на улице Вербицкого, возле Фуршета.

Об этом сообщает Dtp.kiev.ua на странице в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на socportal.info.

Предварительно, автомобиль сбил мотоциклиста, в результате чего байк вылетел на зеленую зону. Водитель скрылся с места проишествия, - говорится в сообщении.

Читайте также: В Киеве автомобиль сбил мотоциклиста

Пострадал пилот байка, с переломом ноги в срочном порядке госпитализировали.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, авто, мотоциклист

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:42 » Автор: Едгар Букмирза
     647
     0

Похожие новости по теме

Авария в Киеве: Citroen сбил мотоциклиста Авария в Киеве: Citroen сбил мотоциклиста

Мотоциклист вез пиццу.

В Киеве произошло ДТП с пострадавшим: Деу сбил мотоциклиста В Киеве произошло ДТП с пострадавшим: Деу сбил мотоциклиста

Скорая госпитализировала пилота в больницу.

В Киеве автомобиль сбил мотоциклиста В Киеве автомобиль сбил мотоциклиста

Пострадал пилот на мототранспорте.

В Киеве автомобиль на всех парах сбил байкера В Киеве автомобиль на всех парах сбил байкера

Авария произошла на Оболони.

В Киеве водитель Daewoo сбил мотоциклиста В Киеве водитель Daewoo сбил мотоциклиста

Мотоциклист получил перелом ноги.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх