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Раздел: Происшествия  
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Под Киевом легковушка врезалась в автобус

Под Киевом легковушка врезалась в автобусВодитель легкового автомобиля скончался на месте аварии.

В Борисполе под Киевом произошла смертельная авария. Водитель легковушки врезался в припаркованный автобус, мужчина погиб на месте.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.

"Авария произошла на ул. Киевской. С участием Daewoo Lanos и маршрутного автобуса "ИВАН", который стоял на остановке общественного транспорта. По предварительным данным, водителю Daewoo стало плохо, в результате чего выехал на полосу встречного движения и въехал в припаркованный автобус", – говорится в сообщении.

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Также сегодня в Киеве на улице Елены Телиги девушка на автомобиле Audi TT, двигаясь на высокой скорости по спуску в сторону станции метро "Почайна", не справилась с управлением, ударила стоящий в тянучке автомобиль Daihatsu, после чего несколько раз перевернулась и зацепила Volkswagen Caddy.
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Сегодня, 23:14 » Автор: Едгар Букмирза
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