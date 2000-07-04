» » Под Киевом пропал 12-летний мальчик
Раздел: Происшествия  
0

Под Киевом пропал 12-летний мальчик

Под Киевом пропал 12-летний мальчикРазыскивают 12-летнего Устима Зинченко

Под Киевом разыскивают Устима Зинченко. 12-летний мальчик пропал в Броварах, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

О местонахождении ребенка пока ничего неизвестно.

Приметы: рост 158 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, густые, прямые, короткие, глаза карие, уши — оттопыренные.

Был одет: в черную футболку с рисунком огня, черные джинсовые шорты, черные кроссовки «PUMA», имел при себе сумку «бананку» черного цвета.

Читайте также: Смертельное ДТП под Киевом: обломки авто разбросало по дороге

Любую информацию о подростке можно сообщить по телефону 102 или 0-800-50-02-02 (бесплатная горячая линия).

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киевщина, розыск

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:23 » Автор: Анна Мартынова
     1520
     0

Похожие новости по теме

Под Киевом пропал без вести мальчик Под Киевом пропал без вести мальчик

Нужна помощь в поисках.

Под Киевом пропал без вести маленький мальчик Под Киевом пропал без вести маленький мальчик

Мальчику 9 лет.

Под Киевом без вести пропал 13-летний мальчик Под Киевом без вести пропал 13-летний мальчик

Мальчик ушел из дома и до сих пор не вернулся.

Под Киевом пропал подросток Под Киевом пропал подросток

Поиском мальчика занимаются правоохранители.

Под Киевом пропал 14-летний мальчик Под Киевом пропал 14-летний мальчик

Мальчик сбежал из реабилитационного центра.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх