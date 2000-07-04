На Киевщине водитель Volkswagen потерял управление и врезался в столб

Водитель получил сильные травмы.



Вчера вечером по неизвестным причинам автомобиль «Фольксваген» слетел с дороги и врезался в столб, водитель с поли травмами в тяжелом состоянии, передает



На Окружной дороге вчера вечером произошла тяжелая авария. Водитель транспортного средства «Фольксваген», по всей вероятности, не справился с управлением слетел с дороги. В результате неуправляемый автомобиль врезался в столб электроосвещения трассы. Удар был лобовой, передняя часть транспортного средства полностью разбита.







Из-за того, что водитель был не пристегнут ремнем безопасности, он получил сильные поли травмы. На место аварии прибыли три автомобиля неотложной помощи, спасатели и патрульная полиция. Пострадавший госпитализирован.



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В данный момент ведется следствие, причины ДТП устанавливаются. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Вчера вечером по неизвестным причинам автомобиль «Фольксваген» слетел с дороги и врезался в столб, водитель с поли травмами в тяжелом состоянии, передает Хроника.инфо со ссылкой на kv.oblast.online На Окружной дороге вчера вечером произошла тяжелая авария. Водитель транспортного средства «Фольксваген», по всей вероятности, не справился с управлением слетел с дороги. В результате неуправляемый автомобиль врезался в столб электроосвещения трассы. Удар был лобовой, передняя часть транспортного средства полностью разбита.Из-за того, что водитель был не пристегнут ремнем безопасности, он получил сильные поли травмы. На место аварии прибыли три автомобиля неотложной помощи, спасатели и патрульная полиция. Пострадавший госпитализирован.В данный момент ведется следствие, причины ДТП устанавливаются.



