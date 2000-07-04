Раздел: Происшествия
На Киевщине водитель Volkswagen потерял управление и врезался в столб
Водитель получил сильные травмы.
Вчера вечером по неизвестным причинам автомобиль «Фольксваген» слетел с дороги и врезался в столб, водитель с поли травмами в тяжелом состоянии, передает Хроника.инфо со ссылкой на kv.oblast.online.
На Окружной дороге вчера вечером произошла тяжелая авария. Водитель транспортного средства «Фольксваген», по всей вероятности, не справился с управлением слетел с дороги. В результате неуправляемый автомобиль врезался в столб электроосвещения трассы. Удар был лобовой, передняя часть транспортного средства полностью разбита.
Из-за того, что водитель был не пристегнут ремнем безопасности, он получил сильные поли травмы. На место аварии прибыли три автомобиля неотложной помощи, спасатели и патрульная полиция. Пострадавший госпитализирован.
Читайте также: В Киеве Volkswagen влетел в столб: авто сплющило в "гармошку"
В данный момент ведется следствие, причины ДТП устанавливаются.
Вчера вечером по неизвестным причинам автомобиль «Фольксваген» слетел с дороги и врезался в столб, водитель с поли травмами в тяжелом состоянии, передает Хроника.инфо со ссылкой на kv.oblast.online.
На Окружной дороге вчера вечером произошла тяжелая авария. Водитель транспортного средства «Фольксваген», по всей вероятности, не справился с управлением слетел с дороги. В результате неуправляемый автомобиль врезался в столб электроосвещения трассы. Удар был лобовой, передняя часть транспортного средства полностью разбита.
Из-за того, что водитель был не пристегнут ремнем безопасности, он получил сильные поли травмы. На место аварии прибыли три автомобиля неотложной помощи, спасатели и патрульная полиция. Пострадавший госпитализирован.
Читайте также: В Киеве Volkswagen влетел в столб: авто сплющило в "гармошку"
В данный момент ведется следствие, причины ДТП устанавливаются.
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