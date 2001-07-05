Раздел: Происшествия
В Крыму столкнулись пять авто: среди погибших – ребенок
Погибли трое человек.
Три человека погибли и трое травмированы в результате ДТП с участием пяти легковых автомобилей и мотоцикла, которое произошло в аннексированном Россией Крыму, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
В МЧС добавили, что сообщение о столкновении пяти легковых автомобилей и мотоцикла на 634 км трассы Симферополь-Харьков возле села Новоандреевка (Симферопольский район), поступило в воскресенье, 8 июля.
"В результате ДТП три человека, в том числе девятилетняя девочка, погибли", - сообщили в МЧС.
Также в ведомстве рассказали о трех пострадавших, которые доставлены в 6 городскую больницу Симферополя.
Читайте также: Масштабное ДТП под Киевом: столкнулись пять авто
Отмечается, что на месте происшествия работали службы экстренного реагирования, включая пожарных и спасателей.
Три человека погибли и трое травмированы в результате ДТП с участием пяти легковых автомобилей и мотоцикла, которое произошло в аннексированном Россией Крыму, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
В МЧС добавили, что сообщение о столкновении пяти легковых автомобилей и мотоцикла на 634 км трассы Симферополь-Харьков возле села Новоандреевка (Симферопольский район), поступило в воскресенье, 8 июля.
"В результате ДТП три человека, в том числе девятилетняя девочка, погибли", - сообщили в МЧС.
Также в ведомстве рассказали о трех пострадавших, которые доставлены в 6 городскую больницу Симферополя.
Читайте также: Масштабное ДТП под Киевом: столкнулись пять авто
Отмечается, что на месте происшествия работали службы экстренного реагирования, включая пожарных и спасателей.
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