Раздел: Происшествия
Под Запорожьем пьяная женщина задушила собутыльника
Трагедия произошла после внезапной ссоры.
В поселке Кушугум под Запорожьем женщина во время застолья задушила мужчину, с которым у нее произошла ссора. Как сообщили в пресс-службе областной полиции, 6 июля в дачном кооперативе обнаружили труп 47-летнего мужчины, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"Полицейские установили, что во время употребления спиртных напитков и внезапно возникшей ссоры женщина 1984 года рождения задушила родственника своего сожителя", – говорится в сообщении.
Подозреваемую задержали и арестовали. Было открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство", которая грозит лишением свободы на срок до 15 лет.
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Напомним, ранее в Дрогобыче, Львовской области, 13-летняя девочка убила своего отца, вонзив ему в шею нож. "Предварительно установлено, что между 35-летним жителем райцентра и его 13-летней дочерью возник бытовой конфликт. Отец, который находился в состоянии алкогольного опьянения, начал угрожать девочке. Защищаясь, она нанесла мужчине проникающее ножевое ранение в шею, что и привело к смерти. Тело умершего направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Со школьницей сейчас работают психологи", – сообщили в полиции.
В поселке Кушугум под Запорожьем женщина во время застолья задушила мужчину, с которым у нее произошла ссора. Как сообщили в пресс-службе областной полиции, 6 июля в дачном кооперативе обнаружили труп 47-летнего мужчины, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"Полицейские установили, что во время употребления спиртных напитков и внезапно возникшей ссоры женщина 1984 года рождения задушила родственника своего сожителя", – говорится в сообщении.
Подозреваемую задержали и арестовали. Было открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство", которая грозит лишением свободы на срок до 15 лет.
Читайте также: «Atlas Weekend»: подведены итоги фестиваля
Напомним, ранее в Дрогобыче, Львовской области, 13-летняя девочка убила своего отца, вонзив ему в шею нож. "Предварительно установлено, что между 35-летним жителем райцентра и его 13-летней дочерью возник бытовой конфликт. Отец, который находился в состоянии алкогольного опьянения, начал угрожать девочке. Защищаясь, она нанесла мужчине проникающее ножевое ранение в шею, что и привело к смерти. Тело умершего направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Со школьницей сейчас работают психологи", – сообщили в полиции.
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