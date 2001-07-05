» » В ДТП на Николаевщине пострадали пятеро иностранцев
Раздел: Происшествия  
0

В ДТП на Николаевщине пострадали пятеро иностранцев

В ДТП на Николаевщине пострадали пятеро иностранцевАвто съехало в кювет.

На трассе Калиновка – Снигиревка – Березнеговатое в Николаевской области автомобиль слетел в кювет. В результате аварии пострадали пятеро иностранцев, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

"8 июля, около 7:20 на автодороге Т-15-08 "Калиновка – Снигиревка – Березнеговатое", вблизи с. Зайчевское Витовского района, 26-летний водитель, управляя автомобилем Ford Mondeo, в котором находились пятеро граждан иностранного государства, по предварительным данным, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части", – говорится в сообщении.

В результате аварии пассажиры автомобиля, иностранцы возрастом от 22 до 27 лет, получили травмы. На данный момент правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

Читайте также: Жители Печерска остались без горячей воды

"Информация о дорожно-транспортном происшествии внесена в ЕРДР по ч. 1 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового", – отметили в полиции.

В ДТП на Николаевщине пострадали пятеро иностранцев
В ДТП на Николаевщине пострадали пятеро иностранцев
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: ДТП, Николаевщина

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:55 » Автор: Анна Мартынова
     170
     0

Похожие новости по теме

На Николаевщине сбили женщину: Fiat перевернулся На Николаевщине сбили женщину: Fiat перевернулся

Виновник аварии сбежал.

Смертельная авария под Запорожьем: новые подробности Смертельная авария под Запорожьем: новые подробности

В результате аварии погиб водитель и пассажир-подросток легковушки.

Смертельное ДТП в Харьковской области: внедорожник слетел в кювет и перевернулся Смертельное ДТП в Харьковской области: внедорожник слетел в кювет и перевернулся

Водитель не справился с управлением.

Масштабное ДТП на Николаевщине: есть пострадавшие Масштабное ДТП на Николаевщине: есть пострадавшие

Среди пострадавших есть дети.

Виновником смертельного ДТП в Николаеве оказался полицейский Виновником смертельного ДТП в Николаеве оказался полицейский

В результате аварии погибли четыре пассажира BMW, водитель госпитализирован с множественными травмами.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх