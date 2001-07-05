Раздел: Происшествия
В ДТП на Николаевщине пострадали пятеро иностранцев
Авто съехало в кювет.
На трассе Калиновка – Снигиревка – Березнеговатое в Николаевской области автомобиль слетел в кювет. В результате аварии пострадали пятеро иностранцев, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"8 июля, около 7:20 на автодороге Т-15-08 "Калиновка – Снигиревка – Березнеговатое", вблизи с. Зайчевское Витовского района, 26-летний водитель, управляя автомобилем Ford Mondeo, в котором находились пятеро граждан иностранного государства, по предварительным данным, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части", – говорится в сообщении.
В результате аварии пассажиры автомобиля, иностранцы возрастом от 22 до 27 лет, получили травмы. На данный момент правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.
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"Информация о дорожно-транспортном происшествии внесена в ЕРДР по ч. 1 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового", – отметили в полиции.
На трассе Калиновка – Снигиревка – Березнеговатое в Николаевской области автомобиль слетел в кювет. В результате аварии пострадали пятеро иностранцев, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"8 июля, около 7:20 на автодороге Т-15-08 "Калиновка – Снигиревка – Березнеговатое", вблизи с. Зайчевское Витовского района, 26-летний водитель, управляя автомобилем Ford Mondeo, в котором находились пятеро граждан иностранного государства, по предварительным данным, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части", – говорится в сообщении.
В результате аварии пассажиры автомобиля, иностранцы возрастом от 22 до 27 лет, получили травмы. На данный момент правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.
Читайте также: Жители Печерска остались без горячей воды
"Информация о дорожно-транспортном происшествии внесена в ЕРДР по ч. 1 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового", – отметили в полиции.
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