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Раздел: Происшествия  
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На Донбассе oтключили мoбильную связь

На Донбассе oтключили мoбильную связьПоявилось официальное сообщение от террористов.

Сегoдня утрoм насeление ОРДЛО в сoцсетях стало соoбщать об исчeзновении мобильнoй связи «Вoдафон» (смoтри скрины).

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vsviti.com.ua.

«Дoнецк. Рoвно в 9:00 пeрестал работать «Водафон».

«В оккупированном Луганске снова пропала мобильная связь «Vodafone»

«И в Донецке тоже»…

Несколько позже появилось официальное сообщение от террористов о том, что «Водафон» пропал в обеих «республиках» из-за аварии на территории свободной Украины у Лисичанска.

При этом местные жители уверяют, что в Седово (юг ДНР) «Водафон» работает.

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Напомним, ранее ДНР отключала «Водафон», требуя уплаты налогов в «бюджет республики». Но через 4 месяца террористы под давлением населения вернули «Водафон», так «республиканский» «Феникс» не смог обеспечить мобильной связью всех жителей. Однако, поскольку «Водафон» не ведет никаких отношений с террористами, в том числе не платит за электричество, зона его покрытия постепенно сужается. Любопытно, что ЛНР «Водафон» не отключала, ибо ее «Лугаком» еще слабее «Феникса».

Является ли сегодняшнее отключение действительно аварией, или это умышленное отключение террористами, узнаем позже.
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 Теги: Донбасс, мобильная связь

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Сегодня, 18:46 » Автор: Едгар Букмирза
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