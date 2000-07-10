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Раздел: Происшествия  
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В Запорожье пропала семья с маленьким ребенком

В Запорожье пропала семья с маленьким ребенкомПолиция Запорожья обращается к общественности за помощью в поисках исчезнувшей семьи с маленьким ребенком

В Запорожье правоохранители просят помочь в поисках пропавшей семьи.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на издание Багнет.

Известно, что пропали муж и жена с маленьким ребенком. Это 26-летний Дмитрий Брик, его жена 26-летняя Елена Усатая и их 4-летний сын. Родственники не могут выйти с ними на связь.

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Поэтому при получении любой информации просят сообщить по телефонам "102" или 0(99) 962 55 58.
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 Теги: Запорожье, исчезновение людей

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Вчера, 23:32 » Автор: Лилия Парталога
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