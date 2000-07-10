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Раздел: Происшествия  
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Командующий ООС рассказал, сколько еще будет идти война на Донбассе

Командующий ООС рассказал, сколько еще будет идти война на ДонбассеВойна на Донбассе будет идти долго.

Россия много лет копила свою армию для нападения и теперь имеет возможность без контроля перебрасывать ее в Украину.

Об этом заявил Командующий операцией Объединенных сил (ООС) Сергей Наев, пишет Хроника.инфо со ссылкой на socportal.info.

Он предполагает, что война на Донбассе будет идти долго, передает The Yellow Blue.

Россия длительное время копила свои ресурсы. Она к сожалению является соседом Украины. Она направляет войска в нашу страну, так как захватила часть границы, где может делать все, что захочет. Но Москва и дальше лжет о своем пребывании в Украине, - отметил Наев.

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Он также добавил, что была возможность вернуть территории до осени 2014 года. После этого на территорию Донбасса вошли войска РФ.

Это определило исход данного сражения и война продолжается по сей день, - сказал глава ООС.
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 Теги: ООС, Донбасс, война

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Вчера, 23:42 » Автор: Едгар Букмирза
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