Раздел: Происшествия
Столичного бизнесмена нашли с перерезанным горлом
Ведутся экспертизы.
Погибший – 40-летний бизнесмен Дмитрий Ржавский. Его тело нашла 29 июня жена, которая забеспокоилась, что муж не отвечает на звонки, и поехала к нему на склад, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Ржавский лежал в луже крови. Неизвестные перерезали бизнесмену горло.
По словам родных погибшего, предпринимателя могли убить из-за долгов. Однако полиция не исключает версии самоубийства: камера видеонаблюдения не зафиксировала никого из посторонних у склада, где нашли тело бизнесмена.
Читайте также: В Киеве экстремал упал с крыши троллейбуса прямо ему под колеса
Точную причину смерти Дмитрия Ржавского установит экспертиза.
Погибший – 40-летний бизнесмен Дмитрий Ржавский. Его тело нашла 29 июня жена, которая забеспокоилась, что муж не отвечает на звонки, и поехала к нему на склад, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Ржавский лежал в луже крови. Неизвестные перерезали бизнесмену горло.
По словам родных погибшего, предпринимателя могли убить из-за долгов. Однако полиция не исключает версии самоубийства: камера видеонаблюдения не зафиксировала никого из посторонних у склада, где нашли тело бизнесмена.
Читайте также: В Киеве экстремал упал с крыши троллейбуса прямо ему под колеса
Точную причину смерти Дмитрия Ржавского установит экспертиза.
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