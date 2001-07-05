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Раздел: Происшествия  
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Столичного бизнесмена нашли с перерезанным горлом

Столичного бизнесмена нашли с перерезанным горломВедутся экспертизы.

Погибший – 40-летний бизнесмен Дмитрий Ржавский. Его тело нашла 29 июня жена, которая забеспокоилась, что муж не отвечает на звонки, и поехала к нему на склад, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

Ржавский лежал в луже крови. Неизвестные перерезали бизнесмену горло.

По словам родных погибшего, предпринимателя могли убить из-за долгов. Однако полиция не исключает версии самоубийства: камера видеонаблюдения не зафиксировала никого из посторонних у склада, где нашли тело бизнесмена.

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Точную причину смерти Дмитрия Ржавского установит экспертиза.
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 Теги: убийство, бизнесмен

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Сегодня, 10:13 » Автор: Анна Мартынова
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