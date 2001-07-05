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Раздел: Происшествия  
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В Киеве огонь полностью уничтожил двухэтажный дом

В Киеве огонь полностью уничтожил двухэтажный домЖильцы успели выбраться из дома.

В Дарницком районе Киева – масштабный пожар, передает Хроника.инфо со ссылкой на My Webpage

В ночь с 9 на 10 июля на Осокорках по адресу 50-я Садовая улица, 54 загорелось двухэтажное здание. Взрывы шифера разбудили жителей соседних домов. Очевидцы вызвали спасателей.

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Жильцам загоревшегося дома удалось быстро выйти из помещения. Однако здание сохранить не удалось. Огонь уничтожил его полностью.

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 Теги: Киев, пожар

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Сегодня, 11:58 » Автор: Анна Мартынова
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