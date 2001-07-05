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Раздел: Происшествия  
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Во Львове пассажирский поезд сбил мужчину и женщину

Во Львове пассажирский поезд сбил мужчину и женщину Женщина погибла на месте.

Во Львове поезд № 749 сообщением "Киев - Ивано-Франковск" сбил двух человек. В результате происшествия погибла женщина, а мужчина получил травмы, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

Трагедия произошла возле станции "Пидзамче".

"Женщина - 30-35 лет (неизвестная) - смерть до приезда кареты скорой медицинской помощи. Мужчина - житель г. Львов, ул. Кирилловская, 1985 года рождения - получил травмы: ЗЧМТ (закрытая черепно-мозговая травма, - Прим. Ред.), ушибленная рана теменной области, закрытый перелом правого предплечья, госпитализирован в БСМП (больницу скорой медицинской помощи, - Прим. Ред.)", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что из-за инцидента задержка поезда составила 1 час 16 минут.
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 Теги: Львов, поезд

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Сегодня, 13:27 » Автор: Анна Мартынова
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