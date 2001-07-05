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Раздел: Происшествия  
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В Одессе 10-летний ребенок погиб из-за пьяного ДТП

В Одессе 10-летний ребенок погиб из-за пьяного ДТПАвто влетело в стену дома.

На перекрёстке Неждановой и Пролетарского переулка в Одессе случилось ночное ДТП, передает Хроника.инфо со ссылкой на odessa.net.ua.

Так, за рулём авто, въехавшего в стену дома, сидел пьяный водитель; от его действий пострадали двое пассажиров (одного из которых извлекали из салона спасатели) и умер 10-летний ребёнок, также находившийся в авто (смерть настигла его в машине «скорой»). Потерпевших госпитализировали.

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Подробности инцидента выясняют правоохранительные органы.

В Одессе 10-летний ребенок погиб из-за пьяного ДТП
В Одессе 10-летний ребенок погиб из-за пьяного ДТП
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 Теги: Одесса, ДТП

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Сегодня, 15:11 » Автор: Анна Мартынова
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