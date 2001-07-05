Раздел: Происшествия
В Одессе 10-летний ребенок погиб из-за пьяного ДТП
Авто влетело в стену дома.
На перекрёстке Неждановой и Пролетарского переулка в Одессе случилось ночное ДТП, передает Хроника.инфо со ссылкой на odessa.net.ua.
Так, за рулём авто, въехавшего в стену дома, сидел пьяный водитель; от его действий пострадали двое пассажиров (одного из которых извлекали из салона спасатели) и умер 10-летний ребёнок, также находившийся в авто (смерть настигла его в машине «скорой»). Потерпевших госпитализировали.
Читайте также: Смертельное ДТП под Киевом: пятеро пострадавших
Подробности инцидента выясняют правоохранительные органы.
На перекрёстке Неждановой и Пролетарского переулка в Одессе случилось ночное ДТП, передает Хроника.инфо со ссылкой на odessa.net.ua.
Так, за рулём авто, въехавшего в стену дома, сидел пьяный водитель; от его действий пострадали двое пассажиров (одного из которых извлекали из салона спасатели) и умер 10-летний ребёнок, также находившийся в авто (смерть настигла его в машине «скорой»). Потерпевших госпитализировали.
Читайте также: Смертельное ДТП под Киевом: пятеро пострадавших
Подробности инцидента выясняют правоохранительные органы.
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