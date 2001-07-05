Раздел: Происшествия
На трассе Киев-Одесса загорелся автобус с детьми
Детей оперативно эвакуировали.
Автобус Neoplan, в котором находились 57-детей в сопровождении родителей, загорелся на трассе Киев — Одесса, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на realist.online.
По данным правоохранителей, водитель автобуса совершил аварийную остановку на обочине из-за возгорания моторного отсека. К моменту прибытия по вызову полиции на месте уже работали спасатели, которые эвакуировали всех пассажиров на безопасное расстояние и локализовали пожар.
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Ранее сообщалось, что в Одессе на углу улицы Нежданова и Пролетарского переулка произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб 7-летний мальчик.
Автобус Neoplan, в котором находились 57-детей в сопровождении родителей, загорелся на трассе Киев — Одесса, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на realist.online.
По данным правоохранителей, водитель автобуса совершил аварийную остановку на обочине из-за возгорания моторного отсека. К моменту прибытия по вызову полиции на месте уже работали спасатели, которые эвакуировали всех пассажиров на безопасное расстояние и локализовали пожар.
Читайте также: На трассе Киев-Одесса перевернулась фура и перекрыла движение
Ранее сообщалось, что в Одессе на углу улицы Нежданова и Пролетарского переулка произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб 7-летний мальчик.
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