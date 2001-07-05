Раздел: Происшествия
В Киеве пропала 15-летняя девушка
Девушка из Дарницкого района.
В Киеве пропала еще одна несовершеннолетняя девушка. Полиция Дарницкого района разыскивает несовершеннолетнюю Анну Гак, 2003 года рождения.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
"При наличии любой информации о возможном месте пребывания девушки, сообщайте по телефону 102", – пишут на странице розыска детей в Facebook.
Тем временем в Киевской области правоохранители разыскали еще одного 15-летнего подростка – жительницу села Барахты Васильковского района.
"Жительница села сообщила в полицию, что ее 15-летняя сестра ушла гулять и не вернулась домой. На поиски девушки сразу же был ориентирован весь личный состав Васильковского отдела полиции. Уже через несколько часов правоохранители заметили на одной из улиц города похожую по ориентировке девочку. Выяснилось, что все время она проводила с подругой и осталась ночевать в городе Васильков, не уведомив об этом родителей", – сообщают в ГУ НП Киевской области.
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За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка на мать ребенка был составлен админпротокол по ч. 1 ст. 184 ("Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей") Кодекса Украины об административных правонарушениях.
В Киеве пропала еще одна несовершеннолетняя девушка. Полиция Дарницкого района разыскивает несовершеннолетнюю Анну Гак, 2003 года рождения.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
"При наличии любой информации о возможном месте пребывания девушки, сообщайте по телефону 102", – пишут на странице розыска детей в Facebook.
Тем временем в Киевской области правоохранители разыскали еще одного 15-летнего подростка – жительницу села Барахты Васильковского района.
"Жительница села сообщила в полицию, что ее 15-летняя сестра ушла гулять и не вернулась домой. На поиски девушки сразу же был ориентирован весь личный состав Васильковского отдела полиции. Уже через несколько часов правоохранители заметили на одной из улиц города похожую по ориентировке девочку. Выяснилось, что все время она проводила с подругой и осталась ночевать в городе Васильков, не уведомив об этом родителей", – сообщают в ГУ НП Киевской области.
Читайте также: В Киеве пропала 17-летняя девушка
За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка на мать ребенка был составлен админпротокол по ч. 1 ст. 184 ("Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей") Кодекса Украины об административных правонарушениях.
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