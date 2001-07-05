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Раздел: Происшествия  
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На Киевщине женщина ограбила детский магазин

На Киевщине женщина ограбила детский магазинНачато расследование.

Сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, которая воровала вещи из магазинов в Макаровском районе Киевской области. Общая сумма украденного оценивается в 500 грн.

Об этом сообщает пресс-службу Нацполиции в Киевской области, пишет Хроника.инфо со ссылкой на journalist.today.

Сообщается, что в полицию Макаровского района обратился частный предприниматель с жалобой, что неизвестная женщина украла блузку и школьный сарафан из ТЦ «Олимп».

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«Во время проведения оперативно - розыскных мероприятий правоохранители установили и задержали 37-летнюю жительницу Киевской области, которая при себе имела похищенные вещи не только из торгового центра, но и из других магазинов», - говорится в сообщении.
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 Теги: женщина, ограбление, детский магазин

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Сегодня, 21:42 » Автор: Едгар Букмирза
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