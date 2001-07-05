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Раздел: Происшествия  
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На Донбассе произошла "разборка" между боевиками

На Донбассе произошла "разборка" между боевикамиТрое боевиков получили ранения.

На Донбассе боевики из так называемого "МГБ" хотели задержать наемника на передовой, однако тот начал сопротивляться.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.

В результате инцидент перерос в стрельбу, в которой погибли четверо сепаратистов. Об этом в Facebook сообщила блогер и военный волонтер Виктория Руденко.

"Срочная прекрасная новость. Две машины спецслужбы диниры МГБ приехали на позицию у Горловки арестовать солдата дирлянця который что-то там накосячил, и вроде все должно быть легко, бравые мгбешникы крутят нариков и бросают на подвал, но ... в этот похоже на подвал не спешил и вместе с товарищем совершил мгбешникам сопротивление с ДШК ", - рассказала она.

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В результате перестрелки погибли четыре сепаратистов: двое наемников и двое "мгбешников". Еще трое боевиков получили ранения.
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 Теги: Донбасс, разборка, боевик

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Сегодня, 22:48 » Автор: Едгар Букмирза
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