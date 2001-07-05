Раздел: Происшествия
На Донбассе произошла "разборка" между боевиками
Трое боевиков получили ранения.
На Донбассе боевики из так называемого "МГБ" хотели задержать наемника на передовой, однако тот начал сопротивляться.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.
В результате инцидент перерос в стрельбу, в которой погибли четверо сепаратистов. Об этом в Facebook сообщила блогер и военный волонтер Виктория Руденко.
"Срочная прекрасная новость. Две машины спецслужбы диниры МГБ приехали на позицию у Горловки арестовать солдата дирлянця который что-то там накосячил, и вроде все должно быть легко, бравые мгбешникы крутят нариков и бросают на подвал, но ... в этот похоже на подвал не спешил и вместе с товарищем совершил мгбешникам сопротивление с ДШК ", - рассказала она.
Читайте также: В Афганистане произошла перестрелка между боевиками
В результате перестрелки погибли четыре сепаратистов: двое наемников и двое "мгбешников". Еще трое боевиков получили ранения.
На Донбассе боевики из так называемого "МГБ" хотели задержать наемника на передовой, однако тот начал сопротивляться.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.
В результате инцидент перерос в стрельбу, в которой погибли четверо сепаратистов. Об этом в Facebook сообщила блогер и военный волонтер Виктория Руденко.
"Срочная прекрасная новость. Две машины спецслужбы диниры МГБ приехали на позицию у Горловки арестовать солдата дирлянця который что-то там накосячил, и вроде все должно быть легко, бравые мгбешникы крутят нариков и бросают на подвал, но ... в этот похоже на подвал не спешил и вместе с товарищем совершил мгбешникам сопротивление с ДШК ", - рассказала она.
Читайте также: В Афганистане произошла перестрелка между боевиками
В результате перестрелки погибли четыре сепаратистов: двое наемников и двое "мгбешников". Еще трое боевиков получили ранения.
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