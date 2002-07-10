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Раздел: Происшествия  
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На Троещине столкнулись BMW и Opel

На Троещине столкнулись BMW и OpelПострадал водитель Opel.

Во вторник, 10 июля, на пересечении улиц Радунской и Лесковской случилась авария. Столкнулись BMW и Opel, передает Хроника.инфо со ссылкой на kievtime.com.

ДТП произошло примерно в 18:50.

По словам очевидцев, BMW двигался в сторону улицы Милославской, резко решил развернуться на Радунскую с правого ряда и не пропустил Opel, едущий в сторону улицы Драйзер. Последний не ожидал такого маневра. Он пытался избежать аварии, но автомобили столкнулись. Водитель Opel получил травму головы. Мужчину госпитализировали в больницу скорой помощи, но через несколько часов отпустили. Он снова вернулся на место ДТП, чтобы дать пояснения патрульным. Также в момент аварии с ним в машине находился 4-летний ребенок. Мальчик не пострадал.

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Очевидцы уверяют, что адвокаты владельца BMW, которые прибыли на место аварии, пытаются найти «липовых» свидетелей, которые бы выступили в его поддержку и рассказали, что он осуществил поворот без нарушений правил дорожного движения.

На Троещине столкнулись BMW и Opel
На Троещине столкнулись BMW и Opel
На Троещине столкнулись BMW и Opel
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 Теги: Троещина, ДТП

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Сегодня, 11:41 » Автор: Анна Мартынова
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