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Раздел: Происшествия  
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На Южном мосту Киева насмерть сбили девушку

На Южном мосту Киева насмерть сбили девушкуОбстоятельства происшествия устанавливают.

Авария произошла днем 11 июля на заезде на мост со стороны Автовокзала, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

Также рядом с телом стоят автомобили Honda и Opel.

На месте происшествия ожидают прибытия патрульной полиции и медиков.

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Что стало причиной ДТП, пока неизвестно.
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 Теги: Киев, Южный мост

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Сегодня, 13:38 » Автор: Анна Мартынова
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