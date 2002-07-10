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Раздел: Происшествия  
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В Одессе мужчина стрелял по группе молодежи: есть раненые

В Одессе мужчина стрелял по группе молодежи: есть раненые Ранили подростка.

Утром в четверг, 12 июля, в Одессе задержали мужчину, который устроил стрельбу и ранил двух человек, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Отмечается, что активисты совершали патрулирование около пяти утра, когда у памятника Воронцову на Соборной площади неизвестный мужчина из хулиганских соображений открыл стрельбу по группе молодежи, которая каталась на скейтах.

Услышав шум, активисты направились к месту событий и увидели двух раненых, один из которых оказался несовершеннолетним. Преступник пытался сбежать, сопротивлялся и вызывающе себя вел, но его смогли задержать.

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По словам советника начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслана Форостяка, сейчас правоохранители решают вопрос открытия уголовного дела по статье о хулиганстве, мера пресечения по которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

В Одессе мужчина стрелял по группе молодежи: есть раненые
В Одессе мужчина стрелял по группе молодежи: есть раненые
В Одессе мужчина стрелял по группе молодежи: есть раненые
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 Теги: Одесса, стрельба

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Сегодня, 17:02 » Автор: Анна Мартынова
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