В Одессе мужчина стрелял по группе молодежи: есть раненые

Ранили подростка.



Утром в четверг, 12 июля, в Одессе задержали мужчину, который устроил стрельбу и ранил двух человек, передает



Отмечается, что активисты совершали патрулирование около пяти утра, когда у памятника Воронцову на Соборной площади неизвестный мужчина из хулиганских соображений открыл стрельбу по группе молодежи, которая каталась на скейтах.



Услышав шум, активисты направились к месту событий и увидели двух раненых, один из которых оказался несовершеннолетним. Преступник пытался сбежать, сопротивлялся и вызывающе себя вел, но его смогли задержать.



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По словам советника начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслана Форостяка, сейчас правоохранители решают вопрос открытия уголовного дела по статье о хулиганстве, мера пресечения по которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.







Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Утром в четверг, 12 июля, в Одессе задержали мужчину, который устроил стрельбу и ранил двух человек, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф Отмечается, что активисты совершали патрулирование около пяти утра, когда у памятника Воронцову на Соборной площади неизвестный мужчина из хулиганских соображений открыл стрельбу по группе молодежи, которая каталась на скейтах.Услышав шум, активисты направились к месту событий и увидели двух раненых, один из которых оказался несовершеннолетним. Преступник пытался сбежать, сопротивлялся и вызывающе себя вел, но его смогли задержать.По словам советника начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслана Форостяка, сейчас правоохранители решают вопрос открытия уголовного дела по статье о хулиганстве, мера пресечения по которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.



