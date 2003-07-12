Раздел: Происшествия
В Киеве массово грабят квартиры
Квартирных воров в Киеве постоянно арестовывают.
Сегодня только 12 июля. Но уже с начала самого жаркого летнего месяца в столице обокрали жилье 163 раза.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kv.oblast.online.
А всего уже в 2018 году за шесть прошедших месяцев и 12 дней июля жилье квартиры из квартир киевлян повыносили деньги, ценности и личные вещи 2 тысячи 991 раз.
Такой вот удручающей статистикой поделился со зрителями столичного телеканала «Киев TV» замначальника киевского управления полиции охраны Григорий Ткаченко.
Прямой эфир программы «Киев Live» состоялся 11 июля. Он был целиком посвящен вопросу, как киевлянам уберечь себя от квартирных краж.
Конечно, отметил Григорий Ткаченко, квартирных воров в Киеве постоянно арестовывают. Профессионализм проявляют и полиция охраны, и сотрудники уголовного розыска, и патрульные полицейские.
Однако, сказал замначальника киевской полиции охраны, в том, что в Киеве массово грабят жилье, виноваты и мы сами. По мнению Ткаченко, часто наша активность в социальных сетях приносит плохие плоды из-за нашей же беспечности и неосторожности.
Зачем, например, жители Киева массово рекламируют в соцсетях свои дорогие поездки на отдых за границу? Зачем хвастаются перед пользователями драгоценными вещами, сообщают, сколько они заработали, информируют даже, куда едут и сколько времени их квартиры будут пустовать.
Григорий Ткаченко напомнил, что злоумышленники массово мониторят социальные сети. Они действуют профессионально и для них не составляет труда вычислить искомую квартиру, организовать слежку за владельцем. И обокрасть жилье в отсутствие собственника и его семьи.
Читайте также: Названы районы Киева, в которых чаще всего грабят квартиры
В программе выступили и другие правоохранители и общественные деятели. Каждый из них дал дельный совет киевлянам, что делать, чтобы их квартиру не обокрали.
Сегодня только 12 июля. Но уже с начала самого жаркого летнего месяца в столице обокрали жилье 163 раза.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kv.oblast.online.
А всего уже в 2018 году за шесть прошедших месяцев и 12 дней июля жилье квартиры из квартир киевлян повыносили деньги, ценности и личные вещи 2 тысячи 991 раз.
Такой вот удручающей статистикой поделился со зрителями столичного телеканала «Киев TV» замначальника киевского управления полиции охраны Григорий Ткаченко.
Прямой эфир программы «Киев Live» состоялся 11 июля. Он был целиком посвящен вопросу, как киевлянам уберечь себя от квартирных краж.
Конечно, отметил Григорий Ткаченко, квартирных воров в Киеве постоянно арестовывают. Профессионализм проявляют и полиция охраны, и сотрудники уголовного розыска, и патрульные полицейские.
Однако, сказал замначальника киевской полиции охраны, в том, что в Киеве массово грабят жилье, виноваты и мы сами. По мнению Ткаченко, часто наша активность в социальных сетях приносит плохие плоды из-за нашей же беспечности и неосторожности.
Зачем, например, жители Киева массово рекламируют в соцсетях свои дорогие поездки на отдых за границу? Зачем хвастаются перед пользователями драгоценными вещами, сообщают, сколько они заработали, информируют даже, куда едут и сколько времени их квартиры будут пустовать.
Григорий Ткаченко напомнил, что злоумышленники массово мониторят социальные сети. Они действуют профессионально и для них не составляет труда вычислить искомую квартиру, организовать слежку за владельцем. И обокрасть жилье в отсутствие собственника и его семьи.
Читайте также: Названы районы Киева, в которых чаще всего грабят квартиры
В программе выступили и другие правоохранители и общественные деятели. Каждый из них дал дельный совет киевлянам, что делать, чтобы их квартиру не обокрали.
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