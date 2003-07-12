Раздел: Происшествия
В Киеве разыскивают подозреваемого в убийстве
Обнародован фоторобот подозреваемого.
Полиция объявила в розыск подозреваемого в совершении убийства, которое произошло 3 июля на улице Большой Васильковской, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua.
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Приметы: около 27-30 лет, рост 185-190 см, лицо смуглое овальное, густые черные брови, глаза темные, телосложение среднее. Правоохранители просят всех, кто владеет какой-либо информацией, которая могла бы помочь найти преступника, сообщить по телефону 102.
Полиция объявила в розыск подозреваемого в совершении убийства, которое произошло 3 июля на улице Большой Васильковской, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua.
Читайте также: В Днепре прогремел взрыв: двое погибших
Приметы: около 27-30 лет, рост 185-190 см, лицо смуглое овальное, густые черные брови, глаза темные, телосложение среднее. Правоохранители просят всех, кто владеет какой-либо информацией, которая могла бы помочь найти преступника, сообщить по телефону 102.
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