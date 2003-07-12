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Раздел: Происшествия  
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В Киеве разыскивают подозреваемого в убийстве

В Киеве разыскивают подозреваемого в убийствеОбнародован фоторобот подозреваемого.

Полиция объявила в розыск подозреваемого в совершении убийства, которое произошло 3 июля на улице Большой Васильковской, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua.

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Приметы: около 27-30 лет, рост 185-190 см, лицо смуглое овальное, густые черные брови, глаза темные, телосложение среднее. Правоохранители просят всех, кто владеет какой-либо информацией, которая могла бы помочь найти преступника, сообщить по телефону 102.
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 Теги: Киев, убийство

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Сегодня, 09:42 » Автор: Анна Мартынова
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пан Барсук  
Сегодня, 09:56

Рахиты безграмотные, "Большая Васильевская" это в каком городе?
Писуны новостей, епта... ))

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