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Раздел: Происшествия  
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В Киеве произошло ДТП с участием пьяного водителя

В Киеве произошло ДТП с участием пьяного водителяВиновница аварии была трезва.

В ночь на пятницу, 13 июля, в Киеве на перекрестке бульвара Шевченко и Владимирской произошло ДТП. Столкнулись Daewoo Nexia и Mercedes ML, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.

Авария произошла около 01:15.

По предварительной информации, Daewoo ехал по бульвару Шевченко на главной дороге. В это же время по улице Владимирской ехал Mercedes, который не пропустил Nexia, в результате чего произошло столкновение транспортных средств.

По словам девушки-водителя ML, Daewoo летел на огромной скорости без включенных фар и она его попросту не заметила. Полиция также сообщила, что водитель Nexia по всем признакам на момент аварии был в состоянии алкогольного опьянения, но тест на драгере он пройти отказался, в отличие от девушки на Mercedes.

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На место происшествия оперативно прибыли полиция и карета скорой помощи. К счастью, обошлось без пострадавших и госпитализация не понадобилась. На месте работает полиция для установления всех деталей случившегося.

В Киеве произошло ДТП с участием пьяного водителя
В Киеве произошло ДТП с участием пьяного водителя
В Киеве произошло ДТП с участием пьяного водителя
В Киеве произошло ДТП с участием пьяного водителя
В Киеве произошло ДТП с участием пьяного водителя
В Киеве произошло ДТП с участием пьяного водителя
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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 11:02 » Автор: Анна Мартынова
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