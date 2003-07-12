Раздел: Происшествия
В Киеве произошло ДТП с участием пьяного водителя
Виновница аварии была трезва.
В ночь на пятницу, 13 июля, в Киеве на перекрестке бульвара Шевченко и Владимирской произошло ДТП. Столкнулись Daewoo Nexia и Mercedes ML, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Авария произошла около 01:15.
По предварительной информации, Daewoo ехал по бульвару Шевченко на главной дороге. В это же время по улице Владимирской ехал Mercedes, который не пропустил Nexia, в результате чего произошло столкновение транспортных средств.
По словам девушки-водителя ML, Daewoo летел на огромной скорости без включенных фар и она его попросту не заметила. Полиция также сообщила, что водитель Nexia по всем признакам на момент аварии был в состоянии алкогольного опьянения, но тест на драгере он пройти отказался, в отличие от девушки на Mercedes.
Читайте также: В Киеве полиция задержала пьяного водителя
На место происшествия оперативно прибыли полиция и карета скорой помощи. К счастью, обошлось без пострадавших и госпитализация не понадобилась. На месте работает полиция для установления всех деталей случившегося.
В ночь на пятницу, 13 июля, в Киеве на перекрестке бульвара Шевченко и Владимирской произошло ДТП. Столкнулись Daewoo Nexia и Mercedes ML, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Авария произошла около 01:15.
По предварительной информации, Daewoo ехал по бульвару Шевченко на главной дороге. В это же время по улице Владимирской ехал Mercedes, который не пропустил Nexia, в результате чего произошло столкновение транспортных средств.
По словам девушки-водителя ML, Daewoo летел на огромной скорости без включенных фар и она его попросту не заметила. Полиция также сообщила, что водитель Nexia по всем признакам на момент аварии был в состоянии алкогольного опьянения, но тест на драгере он пройти отказался, в отличие от девушки на Mercedes.
Читайте также: В Киеве полиция задержала пьяного водителя
На место происшествия оперативно прибыли полиция и карета скорой помощи. К счастью, обошлось без пострадавших и госпитализация не понадобилась. На месте работает полиция для установления всех деталей случившегося.
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