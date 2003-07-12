» » В Киеве серьезное ДТП заблокировало трассу
Раздел: Происшествия  
0

В Киеве серьезное ДТП заблокировало трассу

В Киеве серьезное ДТП заблокировало трассуВнедорожник отбросило в сторону.

В Подольском районе Киеве произошла авария с участием двух автомобилей. В результате движение на трассе в сторону центра было фактически заблокировано, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

ДТП случилось в пятницу, 13 июля, на ул. Набережно-Рыбальская.

По предварительной информации, легковой автомобиль врезался в заднюю часть внедорожника, после чего внедорожник отбросило в сторону.

Читайте также: В Киеве поймали мужчину, грабившего кредитные конторы в маске «Бэтмена»

Из-за аварии образовался затор длиной в несколько километров. Транспорт на участке фактически не движется. О пострадавших на данный момент ничего не известно.

В Киеве серьезное ДТП заблокировало трассу
В Киеве серьезное ДТП заблокировало трассу
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: ДТП, Киев

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 12:39 » Автор: Анна Мартынова
     4491
     0

Похожие новости по теме

В Киеве поймали мужчину, грабившего кредитные конторы в маске «Бэтмена» В Киеве поймали мужчину, грабившего кредитные конторы в маске «Бэтмена»

Злоумышленник причастен к трем нападениям.

Серьезное ДТП в Киеве заблокировало движение в сторону центра Серьезное ДТП в Киеве заблокировало движение в сторону центра

В Киеве на Борщаговской возле НАУ перевернулась машина.

В Киеве серьезное ДТП заблокировало движение троллейбусов В Киеве серьезное ДТП заблокировало движение троллейбусов

В пятницу, 2 февраля, на пересечении улиц Михаила Бойчука и Бастионной произошло ДТП.

ДТП в Киеве: от удара автомобиль отбросило на остановку ДТП в Киеве: от удара автомобиль отбросило на остановку

Столкнулись Daewoo и Skoda.

Авария в Киеве: автомобиль перелетел через отбойник Авария в Киеве: автомобиль перелетел через отбойник

ДТП произошло в результате превышения скоростного режима

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх