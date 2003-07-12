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Раздел: Происшествия  
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В Киеве автомобиль загорелся в результате ДТП

В Киеве автомобиль загорелся в результате ДТПВ Киеве вчера вечером произошло серьезное ДТП.

На съезде с Северного моста столкнулись две иномарки, после чего одна из них загорелась, передает Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.

Водитель Audi рассказал, что двигавшаяся впереди него машина вдруг резко затормозила. Ему по этой причине пришлось тоже нажать на тормоза.

Происходящее не заметил водитель Renault, который ехал сзади. В результате он врезался в Audi, а его автомашина загорелась.

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Как уточнил водитель Audi, пожар был опасен тем, что в воспламенившейся машине был газовый баллон. Для тушения пожара водители вскрыли капот горящего авто. В общей сложности для того чтобы потушить возгорание, понадобилось 6 огнетушителей. Благодаря небезразличным очевидцам это удалось сделать, уточнил мужчина.

В Киеве автомобиль загорелся в результате ДТП
В Киеве автомобиль загорелся в результате ДТП
В Киеве автомобиль загорелся в результате ДТП
В Киеве автомобиль загорелся в результате ДТП
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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 14:24 » Автор: Анна Мартынова
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