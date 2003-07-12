Раздел: Происшествия
В Киеве автомобиль загорелся в результате ДТП
В Киеве вчера вечером произошло серьезное ДТП.
На съезде с Северного моста столкнулись две иномарки, после чего одна из них загорелась, передает Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.
Водитель Audi рассказал, что двигавшаяся впереди него машина вдруг резко затормозила. Ему по этой причине пришлось тоже нажать на тормоза.
Происходящее не заметил водитель Renault, который ехал сзади. В результате он врезался в Audi, а его автомашина загорелась.
Читайте также: На Днепропетровщине под грузовиком обвалился мост
Как уточнил водитель Audi, пожар был опасен тем, что в воспламенившейся машине был газовый баллон. Для тушения пожара водители вскрыли капот горящего авто. В общей сложности для того чтобы потушить возгорание, понадобилось 6 огнетушителей. Благодаря небезразличным очевидцам это удалось сделать, уточнил мужчина.
На съезде с Северного моста столкнулись две иномарки, после чего одна из них загорелась, передает Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.
Водитель Audi рассказал, что двигавшаяся впереди него машина вдруг резко затормозила. Ему по этой причине пришлось тоже нажать на тормоза.
Происходящее не заметил водитель Renault, который ехал сзади. В результате он врезался в Audi, а его автомашина загорелась.
Читайте также: На Днепропетровщине под грузовиком обвалился мост
Как уточнил водитель Audi, пожар был опасен тем, что в воспламенившейся машине был газовый баллон. Для тушения пожара водители вскрыли капот горящего авто. В общей сложности для того чтобы потушить возгорание, понадобилось 6 огнетушителей. Благодаря небезразличным очевидцам это удалось сделать, уточнил мужчина.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
715
0
Также советуем посмотреть
- Звезда Голливуда нашел сомнительный способ «потроллить» Трампа
- Фанатка нашла пикантный способ «взбодрить» расстроенного Бэкхема
- В США медведь забрался в авто медсестры и оставил ее без обеда
- Спящий на саммите НАТО президент Чехии стал героем фотомемов
- Есть немалые шансы, что война на Донбассе закончится быстро, - Наев
- Лукашенко предложил самой красивой девушке Беларуси работу в колхозе
- «Диверсанта» Панова приговорили в Крыму к 8 годам колонии строгого режима
- В соцсетях высмеяли нелепое название «советского» йогурта
- «Тактические шпильки»: Сеть насмешила женщина-боевик на каблуках
- На Донбассе снова растет интенсивность обстрелов
- Украинские военные забавно потроллили боевиков «ДНР»
- Нелепые прически, способные вызвать приступ хохота
- Случайные кадры, сделанные за секунду до «катастрофы»
- Прощай, рекорд: обладатель самых длинных в мире ногтей отрезал их на камеру
- Лучше бы санкций не было: в Бельгии рассказали, когда санкции с РФ могут снять
- Сельский «гламур» в подборке уморительных фоток
- Порошенко напомнил в НАТО о Будапештском меморандуме
- Прикольные фотки людей, для которых «пятница 13-е» уже наступила
- Забавные девушки, готовые всегда над собой посмеяться
- «Больше так не делай»: самые смешные заявления Трампа на саммите НАТО
- Хорватские футболисты на радостях «уронили» фотографа
- Есть ли у Украины будущее без транша МВФ
- Эксперимент установил предварительную причину взрыва миномета Молот
- Про професійну доброчесність
- Поющая собака покорила судей талант-шоу
- Каждый третий украинец высказался за замораживание конфликта на Донбассе
- Українці, підтримаємо хорватів
- В Канаде девушка перепутала Nissan с Infinity и случайно угнала авто
- Яким чином повернути українців окупованих територій
- Народные гуляния в «ДНР» подняли на смех
Оставьте свой комментарий